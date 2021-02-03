Российская Playrix вошла в тройку самых успешных издателей игр мира

Playrix основана Игорем и Дмитрием Бухманами в 2004 г., когда они были студентами Вологодского педагогического института. С 2017 г. она считается одним из лидеров европейского рынка разработки игр. Сейчас головной офис Playrix находится в Дублине, куда Бухманы перевели его из России, так как ирландское законодательство и низкий корпоративный налог для IT-компаний показался им более приемлемыми. В данный момент в компании 1100 сотрудников и 15 офисов в странах СНГ и в Ирландии.