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Российская Playrix вошла в тройку самых успешных издателей игр мира

Ведомости

Компания Playrix братьев Игоря и Дмитрия Бухманов из Вологды оказалась на третьем месте в мировом рейтинге издателей мобильных игр App Annie. Они оказались на этой позиции по объемам годовой выручки, передает РБК.

Playrix за год поднялась с седьмого места на третье, обойдя американскую Activision Blizzard, создателя Call of Duty. По мнению аналитиков App Annie, это произошло благодаря росту выручки после выхода игр Gardenscapes и Fishdom. В то же время размер выручки Playrix за 2020 г. в рейтинге не указывается.

Сама Playrix ранее сообщала Bloomberg, что только за восемь месяцев 2020 г. ее доходы от загрузок игр и покупок внутри них выросли до $1,75 млрд, а ежемесячное число игроков увеличилось до 180 млн человек. Это произошло, по признанию компании, благодаря снижению цен на размещение рекламы во время пандемии.

Первое и второе места остались за китайскими Tencent и NetEase, находящимися на вершине в рейтинге App Annie уже четыре года.

Playrix основана Игорем и Дмитрием Бухманами в 2004 г., когда они были студентами Вологодского педагогического института. С 2017 г. она считается одним из лидеров европейского рынка разработки игр. Сейчас головной офис Playrix находится в Дублине, куда Бухманы перевели его из России, так как ирландское законодательство и низкий корпоративный налог для IT-компаний показался им более приемлемыми. В данный момент в компании 1100 сотрудников и 15 офисов в странах СНГ и в Ирландии.

В апреле 2020 г. братья Бухманы дебютировали в списке Forbes. Состояние каждого журнал оценил в $3,1 млрд), По версии Bloomberg, в 2020 г. активы каждого из братьев выросли до $3,9 млрд.

Ранее по теме: Найденные Bloomberg миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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