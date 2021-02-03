Российская Playrix вошла в тройку самых успешных издателей игр мира
Playrix за год поднялась с седьмого места на третье, обойдя американскую Activision Blizzard, создателя Call of Duty. По мнению аналитиков App Annie, это произошло благодаря росту выручки после выхода игр Gardenscapes и Fishdom. В то же время размер выручки Playrix за 2020 г. в рейтинге не указывается.
Сама Playrix ранее сообщала Bloomberg, что только за восемь месяцев 2020 г. ее доходы от загрузок игр и покупок внутри них выросли до $1,75 млрд, а ежемесячное число игроков увеличилось до 180 млн человек. Это произошло, по признанию компании, благодаря снижению цен на размещение рекламы во время пандемии.
Первое и второе места остались за китайскими Tencent и NetEase, находящимися на вершине в рейтинге App Annie уже четыре года.
Playrix основана Игорем и Дмитрием Бухманами в 2004 г., когда они были студентами Вологодского педагогического института. С 2017 г. она считается одним из лидеров европейского рынка разработки игр. Сейчас головной офис Playrix находится в Дублине, куда Бухманы перевели его из России, так как ирландское законодательство и низкий корпоративный налог для IT-компаний показался им более приемлемыми. В данный момент в компании 1100 сотрудников и 15 офисов в странах СНГ и в Ирландии.
В апреле 2020 г. братья Бухманы дебютировали в списке Forbes. Состояние каждого журнал оценил в $3,1 млрд), По версии Bloomberg, в 2020 г. активы каждого из братьев выросли до $3,9 млрд.