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Минсельхоз назвал фактор стабилизации цен на сахар

Ведомости

Увеличение посевных площадей под сахарной свеклой позволит обеспечить стабильные цены на сахар в этому году., сообщается на сайте Минсельхоза.

«Стабилизации цен на сахар в 2021 году будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой – на 14,4%, до 1,06 млн га», — приводятся в сообщении слова первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова.

По подсчетам Минсельхоза, при расширении посевных площадей производство свеклы в 2021 г. составит не менее 40 млн т, что позволит получить порядка 6 млн тонн сахара.

«Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов, что в целом будет способствовать сохранению стабильной ситуации на рынке», — отмечает министерство.

На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Позднее министр экономического развития Максим Решетников на рабочей встрече с Путиным заключил, что меры экономического регулирования, предпринятые для стабилизации цен на продовольствие, оказались недостаточными.

Ранее по теме: Решетников назвал недостаточными меры для стабилизации цен на продукты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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