Минсельхоз назвал фактор стабилизации цен на сахар

На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Позднее министр экономического развития Максим Решетников на рабочей встрече с Путиным заключил, что меры экономического регулирования, предпринятые для стабилизации цен на продовольствие, оказались недостаточными.