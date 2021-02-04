Минсельхоз назвал фактор стабилизации цен на сахар
Увеличение посевных площадей под сахарной свеклой позволит обеспечить стабильные цены на сахар в этому году., сообщается на сайте Минсельхоза.
«Стабилизации цен на сахар в 2021 году будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой – на 14,4%, до 1,06 млн га», — приводятся в сообщении слова первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова.
По подсчетам Минсельхоза, при расширении посевных площадей производство свеклы в 2021 г. составит не менее 40 млн т, что позволит получить порядка 6 млн тонн сахара.
«Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов, что в целом будет способствовать сохранению стабильной ситуации на рынке», — отмечает министерство.
На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. 15 декабря Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Позднее министр экономического развития Максим Решетников на рабочей встрече с Путиным заключил, что меры экономического регулирования, предпринятые для стабилизации цен на продовольствие, оказались недостаточными.