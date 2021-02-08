Производитель карт «Тройка» подал иск к московскому метро

Учредитель и гендиректор «Оренкарта» Андрей Фролов заявил изданию, что на момент расторжения контракта компания не получала претензий. Он отметил, что карты полностью соответствовали требованиям тендера, однако «странным образом не работали на некоторых, устаревших считывателях» на турникетах. Заказчик, по словам Фролова, не предоставил часть данных, которая должна была быть записана на чипах карт.