Производитель карт «Тройка» подал иск к московскому метро
Производитель пластиковых карт «Оренкарт» подал иск в суд к «Московскому метрополитену» на сумму 3,9 млн руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел. «Оренкарт» требует вернуть деньги, которые метрополитен удержал за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту на производство 18,4 млн пластиковых проездных карт «Тройка».
Согласно данным на сайте госзакупок, 6 октября 2020 г. компании заключили договор на производство карт. Стоимость контракта составила 916,5 млн руб. 9 декабря контракт был расторгнут по соглашению сторон, говорится на сайте.
В пресс-службе метро Москвы изданию рассказали, что тестовая партия карт «Оренкарта» не работала. Метрополитен направил компании претензии, расторг договор и заключил новый со вторым участником тендера — компанией «Микрон Секьюрити Принтинг» (МСП). Издание отметило, что по 50% компании принадлежат метрополитену и ПАО «Микрон», входящей в АФК «Система».
Учредитель и гендиректор «Оренкарта» Андрей Фролов заявил изданию, что на момент расторжения контракта компания не получала претензий. Он отметил, что карты полностью соответствовали требованиям тендера, однако «странным образом не работали на некоторых, устаревших считывателях» на турникетах. Заказчик, по словам Фролова, не предоставил часть данных, которая должна была быть записана на чипах карт.
Согласно закупочной документации, обеспечение контракта с метро Москвы составило 94 млн руб. Фролов рассказал, что из них 3,9 млн руб. заказчик удержал, остальную сумму не вернул в положенный срок. Ущерб от расторжения контракта Фролов оценил в 100 млн руб. — стоимость чипов, которые компания закупила при подготовке к конкурсу.