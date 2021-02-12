Spiegel: строительство «Северного потока – 2» приостановили из-за непогоды
Строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Дании приостановили из-за из-за шторма и холодного фронта, работы возобновятся на следующей неделе, сообщает Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.
«Непогода остановила "Северный поток – 2" лишь на короткое время, уже на следующей неделе работы должны возобновиться. Консорциум [Nord Stream 2] полон решимости довести до конца многомиллиардный проект, и едва кто-то сомневается, что это произойдет», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Издание напомнило, что на прошлых выходных судно «Фортуна» начало укладку «Северного потока – 2» в водах Дании, однако успело проложить только несколько сотен метров трубопровода. Его строительство планируется завершить в 2021 г.
Ранее компания-оператор проекта Nord Stream 2 уведомила, что строительство двух ниток газопровода в территориальных водах Дании планируется завершить до конца апреля 2021 г. «Газпром» планирует ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2» в 2021 г.
Строительство «Северного потока – 2» было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков для проекта. «Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Оператор «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».