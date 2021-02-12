Spiegel: строительство «Северного потока – 2» приостановили из-за непогоды

«Непогода остановила "Северный поток – 2" лишь на короткое время, уже на следующей неделе работы должны возобновиться. Консорциум [Nord Stream 2] полон решимости довести до конца многомиллиардный проект, и едва кто-то сомневается, что это произойдет», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).