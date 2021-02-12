Минсельхоз исключил возможность дефицита сахара в России
Оснований для возникновения дефицита сахара в России нет, ситуация на рынке остается устойчивой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.
«С учетом переходящих остатков это будет способствовать сохранению устойчивой ситуации в отрасли, таким образом, возникновение дефицита сахара не ожидается», — сказали в пресс-службе.
По прогнозу министерства, в 2021 г. посевные площади под сахарной свеклой будут расширены на 14,4% — до 1,06 млн га. Так, производство свеклы составит не менее 40 млн тонн, а сахара – порядка 6 млн тонн. Это, по подсчетам Минсельхоза, соответствует уровню внутреннего потребления этой продукции.
На совещании 9 декабря 2020 г. президент России Владимир Путин заявил, что в течение 2020 г. сахар подорожал более чем на 70%, подсолнечное масло — более чем на 23%. 15 декабря премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Позднее министр экономического развития Максим Решетников на рабочей встрече с Путиным заключил, что меры экономического регулирования, предпринятые для стабилизации цен на продовольствие, оказались недостаточными.