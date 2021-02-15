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Сервис аренды самокатов Whoosh получил почти 2 млрд рублей от ВТБ и «Открытия»

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Сервис аренды электросамокатов Whoosh привлек более $25 млн (около 1,8 млрд руб. по текущему курсу) от закрытого паевого инвестфонда «ВТБ Капитал пре-АйПиО Фонд» и структуры банка «Открытие». Об этом говорится в сообщении ВТБ. Представитель Whoosh заявил РБК, что по условиям сделки структура ВТБ получила 13,7% акций (банк «Открытие» в состав акционеров не вошел).

Как отмечается в сообщении ВТБ, полученные средства Whoosh планирует направить на масштабирование сервиса шеринга электросамокатов: «увеличить парк в городах присутствия и запустить новые территории, продолжить совершенствование систем собственной шеренговой платформы, IoT-модуля и других ИТ-продуктов».

Сервис Whoosh был запущен в апреле 2019 г. нынешними и бывшими топ-менеджерами S7 Group: заместителем гендиректора S7 Group по инновациям Дмитрием Чуйко, экс-заместителем гендиректора по технологическому развитию S7 Travel Retail Егором Баяндиным, президентом компании City Sightseeing Russia, продающей экскурсии Сергеем Лаврентьевым (до этого отвечал за корпоративные продажи в S7) и экс-главой IT-интегратора S7 Олегом Журавлевым. Стартовые инвестиции составили $1 млн. Сервис доступен в 12 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, указано на сайте компании.

Согласно данным «Спарк», структурам ВТБ принадлежит около 13,7% ООО «Вуш», ещё 12,95% у «Айпи гроус фанд эсписи». Изменения в составе акционеров произошли 22 января. Остальные доли «Вуш» у основателей: 44,7% у Дмитрия Чуйко, 12,1% у Егора Баяндина, 11,8% у Сергея Лаврентьева и 4,8% у Олега Журавлёва. Доли основателей находятся под обременением банка «Открытие», свидетельствуют данные «Спарк». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных