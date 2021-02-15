Сервис аренды самокатов Whoosh получил почти 2 млрд рублей от ВТБ и «Открытия»

Сервис Whoosh был запущен в апреле 2019 г. нынешними и бывшими топ-менеджерами S7 Group: заместителем гендиректора S7 Group по инновациям Дмитрием Чуйко, экс-заместителем гендиректора по технологическому развитию S7 Travel Retail Егором Баяндиным, президентом компании City Sightseeing Russia, продающей экскурсии Сергеем Лаврентьевым (до этого отвечал за корпоративные продажи в S7) и экс-главой IT-интегратора S7 Олегом Журавлевым. Стартовые инвестиции составили $1 млн. Сервис доступен в 12 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, указано на сайте компании.