Сервис аренды самокатов Whoosh получил почти 2 млрд рублей от ВТБ и «Открытия»
Сервис аренды электросамокатов Whoosh привлек более $25 млн (около 1,8 млрд руб. по текущему курсу) от закрытого паевого инвестфонда «ВТБ Капитал пре-АйПиО Фонд» и структуры банка «Открытие». Об этом говорится в сообщении ВТБ. Представитель Whoosh заявил РБК, что по условиям сделки структура ВТБ получила 13,7% акций (банк «Открытие» в состав акционеров не вошел).
Как отмечается в сообщении ВТБ, полученные средства Whoosh планирует направить на масштабирование сервиса шеринга электросамокатов: «увеличить парк в городах присутствия и запустить новые территории, продолжить совершенствование систем собственной шеренговой платформы, IoT-модуля и других ИТ-продуктов».
Сервис Whoosh был запущен в апреле 2019 г. нынешними и бывшими топ-менеджерами S7 Group: заместителем гендиректора S7 Group по инновациям Дмитрием Чуйко, экс-заместителем гендиректора по технологическому развитию S7 Travel Retail Егором Баяндиным, президентом компании City Sightseeing Russia, продающей экскурсии Сергеем Лаврентьевым (до этого отвечал за корпоративные продажи в S7) и экс-главой IT-интегратора S7 Олегом Журавлевым. Стартовые инвестиции составили $1 млн. Сервис доступен в 12 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, указано на сайте компании.
Согласно данным «Спарк», структурам ВТБ принадлежит около 13,7% ООО «Вуш», ещё 12,95% у «Айпи гроус фанд эсписи». Изменения в составе акционеров произошли 22 января. Остальные доли «Вуш» у основателей: 44,7% у Дмитрия Чуйко, 12,1% у Егора Баяндина, 11,8% у Сергея Лаврентьева и 4,8% у Олега Журавлёва. Доли основателей находятся под обременением банка «Открытие», свидетельствуют данные «Спарк».