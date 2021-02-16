Европейская организация по защите прав потребителей пожаловалась на TikTok
Европейская организация по защите прав потребителей (BEUC) сообщила, что пожаловалась в Еврокомиссию (ЕК) на социальную сеть «Тик-Ток» (TikTok), заявив о ее нарушении прав пользователей.
«Основываясь на результатах нового исследования, BEUC утверждает, что TikTok нарушает права потребителей в ЕС и не может защитить детей от скрытой рекламы и неприемлемого контента», — говорится в сообщении на сайте организации.
BEUC также сообщила, что в 15 странах ассоциации потребителей обратились к властям с просьбой расследовать деятельность соцсети. В частности, BEUC указала, что методы обработки персональных данных пользователей TikTok вводят в заблуждение, а также выразила недовольство политикой соцсети в области авторских прав на видео.
TikTok — социальная сеть для создания и просмотра коротких видео, которой владеет китайская компания ByteDance. Ее руководство недавно сообщило, что в рамках борьбы с дезинформацией стало помечать потенциально недостоверные ролики, таким образом замедляя их распространение. Отмечалось, что TikTok уже сотрудничает с несколькими профессиональными сервисами по проверке фактов – PolitiFact, Lead Stories и SciVerify.