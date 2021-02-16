Европейская организация по защите прав потребителей пожаловалась на TikTok

TikTok — социальная сеть для создания и просмотра коротких видео, которой владеет китайская компания ByteDance. Ее руководство недавно сообщило, что в рамках борьбы с дезинформацией стало помечать потенциально недостоверные ролики, таким образом замедляя их распространение. Отмечалось, что TikTok уже сотрудничает с несколькими профессиональными сервисами по проверке фактов – PolitiFact, Lead Stories и SciVerify.