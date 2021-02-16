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Европейская организация по защите прав потребителей пожаловалась на TikTok

Ведомости

Европейская организация по защите прав потребителей (BEUC) сообщила, что пожаловалась в Еврокомиссию (ЕК) на социальную сеть «Тик-Ток» (TikTok), заявив о ее нарушении прав пользователей.

«Основываясь на результатах нового исследования, BEUC утверждает, что TikTok нарушает права потребителей в ЕС и не может защитить детей от скрытой рекламы и неприемлемого контента», — говорится в сообщении на сайте организации.

BEUC также сообщила, что в 15 странах ассоциации потребителей обратились к властям с просьбой расследовать деятельность соцсети. В частности, BEUC указала, что методы обработки персональных данных пользователей TikTok вводят в заблуждение, а также выразила недовольство политикой соцсети в области авторских прав на видео.

TikTok — социальная сеть для создания и просмотра коротких видео, которой владеет китайская компания ByteDance. Ее руководство недавно сообщило, что в рамках борьбы с дезинформацией стало помечать потенциально недостоверные ролики, таким образом замедляя их распространение. Отмечалось, что TikTok уже сотрудничает с несколькими профессиональными сервисами по проверке фактов – PolitiFact, Lead Stories и SciVerify.

Ранее по теме: TikTok начал бороться с распространением потенциально недостоверных видео

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных