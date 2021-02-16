Чистая прибыль «Норникеля» в 2020 году упала на 39%
Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в 2020 году снизилась на 39% по сравнению с 2019 г., до $3,634 млрд, следует из опубликованной финансовой отчетности компании.
В 2019 г. годовая прибыль «Норникеля» по МСФО достигла $5,966 млрд. В то же время в 2018 г. она была меньше, чем за 2020 г. — $3,059 млрд. Показатель EBITDA в 2020 г. упал на 3%, до $7,651 млрд по сравнению с предыдущим годом ($7,923 млрд). Падение произошло «вследствие признания расходов по экологическим резервам на сумму более 2 млрд долл. США», которые пошли на выплату компенсации за аварию на норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 г.
В то же время выручка компании выросла на 15% и достигла $15,545 млрд ($13,563 млрд в 2019 г. и $11,670 млрд в 2018 г.). Чистый оборотный капитал «Норникеля» в 2020 г. снизился на 28% и составил $712 млн.
В сентябре 2020 г. Росприродназдзор подал в Арбитражный суд Красноярского края иск о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива топлива, оценив ущерб в 147,78 млрд руб. (или около $2 млрд). В феврале текущего года суд обязал компанию выплатить 146 млрд руб., что стало рекордной компенсацией за экологический ущерб в истории России.
Кроме того, в том же месяце власти Красноярского края подали дополнительный иск о компенсации экологического ущерба на сумму 494 млн руб. Данная сумма учитывает ущерб, который был причинен животным региона, занесенным в Красную книгу, а также негативные последствия для охотничьих ресурсов и среды обитания объектов животного мира в целом.
Разлив более 20 тыс. тонн дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей дочке «Норникеля», «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК). Позже МЧС назвало произошедшее крупнейшим инцидентом с разливом топлива «в истории человечества».