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Чистая прибыль «Норникеля» в 2020 году упала на 39%

Ведомости

Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в 2020 году снизилась на 39% по сравнению с 2019 г., до $3,634 млрд, следует из опубликованной финансовой отчетности компании.

В 2019 г. годовая прибыль «Норникеля» по МСФО достигла $5,966 млрд. В то же время в 2018 г. она была меньше, чем за 2020 г. — $3,059 млрд. Показатель EBITDA в 2020 г. упал на 3%, до $7,651 млрд по сравнению с предыдущим годом ($7,923 млрд). Падение произошло «вследствие признания расходов по экологическим резервам на сумму более 2 млрд долл. США», которые пошли на выплату компенсации за аварию на норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 г.

В то же время выручка компании выросла на 15% и достигла $15,545 млрд ($13,563 млрд в 2019 г. и $11,670 млрд в 2018 г.). Чистый оборотный капитал «Норникеля» в 2020 г. снизился на 28% и составил $712 млн.

Скрытые комплексы процесса над «Норникелем»

146 млрд рублей – не штраф, а контрибуция

В сентябре 2020 г. Росприродназдзор подал в Арбитражный суд Красноярского края иск о возмещении вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива топлива, оценив ущерб в 147,78 млрд руб. (или около $2 млрд). В феврале текущего года суд обязал компанию выплатить 146 млрд руб., что стало рекордной компенсацией за экологический ущерб в истории России.

Кроме того, в том же месяце власти Красноярского края подали дополнительный иск о компенсации экологического ущерба на сумму 494 млн руб. Данная сумма учитывает ущерб, который был причинен животным региона, занесенным в Красную книгу, а также негативные последствия для охотничьих ресурсов и среды обитания объектов животного мира в целом.

Разлив более 20 тыс. тонн дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей дочке «Норникеля», «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК). Позже МЧС назвало произошедшее крупнейшим инцидентом с разливом топлива «в истории человечества». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных