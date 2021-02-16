Чистая прибыль «Норникеля» в 2020 году упала на 39%

В 2019 г. годовая прибыль «Норникеля» по МСФО достигла $5,966 млрд. В то же время в 2018 г. она была меньше, чем за 2020 г. — $3,059 млрд. Показатель EBITDA в 2020 г. упал на 3%, до $7,651 млрд по сравнению с предыдущим годом ($7,923 млрд). Падение произошло «вследствие признания расходов по экологическим резервам на сумму более 2 млрд долл. США», которые пошли на выплату компенсации за аварию на норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 г.