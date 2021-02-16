«Норникель» допустил отказ от обжалования штрафа в 146,2 млрд рублей

«В качестве своей предварительной позиции по перспективам обжалования руководство группы оценивает, что дальнейшее обжалование не соответствует интересам группы. Финальное решение об обжаловании будет принято в соответствии со всеми необходимыми корпоративными процедурами до истечения срока, установленного законодательством РФ для подачи апелляции: в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме», — говорится в отчетности компании.