«Норникель» допустил отказ от обжалования штрафа в 146,2 млрд рублей
Горно-металлургическая компания (ГМК) «Норильский никель», основным владельцем и президентом которой является Владимир Потанин, допустила отказ от обжалования рекордного штрафа в 146,2 млрд руб. из-за разлива топлива в Норильске. Об этом говорится в отчете компании по МСФО за 2020 г.
«В качестве своей предварительной позиции по перспективам обжалования руководство группы оценивает, что дальнейшее обжалование не соответствует интересам группы. Финальное решение об обжаловании будет принято в соответствии со всеми необходимыми корпоративными процедурами до истечения срока, установленного законодательством РФ для подачи апелляции: в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме», — говорится в отчетности компании.
В «Норникеле» также отметили, что компания продолжает анализ судебного решения.
5 февраля Арбитражный суд Красноярского края обязал «дочку» «Норникеля» — «Норильско-Таймырскую энергетическую компанию» (НТЭК) выплатить 146,177 млрд руб. из-за аварии в Норильске, из которых 145,492 млрд руб. — в доход государства. Таким образом был частично удовлетворен иск Росприроднадзора, оценившего экологический ущерб почве в связи с разливом в 738 млн руб., а водным объектам — 147 млрд руб.
Минфин сообщил, что взысканная с дочерней компании «Норникеля» сумма будет направлена в резервный фонд правительства, а оттуда на финансирование программ Минприроды.
Потанин назвал уроком для компании решение суда. «Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с еще большей серьезностью. Наша компания этот урок, я считаю, усвоила», — сказал Потанин в эфире телеканала РБК.
Разлив более 20 тыс. тонн дизельного топлива произошел 29 мая 2020 г. у дороги, ведущей к ТЭЦ-3 Норильска, принадлежащей НТЭК. По делу о преступной халатности в октябре того же года бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина приговорили к полугоду исправительных работ с удержанием 15% зарплаты. Суд признал его виновным в бездействии.