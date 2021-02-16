Adidas начал процесс продажи Reebok
Немецкий производитель спортивных товаров Adidas объявил о начале процесса по продаже американского бренда Reebok, говорится в сообщении компании. Adidas приобрела американскую Reebok в 2005 г., сумма сделки составила $3,8 млрд.
«После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что Reebok и Adidas смогут значительно лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга. В ближайшие месяцы мы будем усердно работать, чтобы обеспечить успешное будущее бренда Reebok и стоящей за ним команды», — приводятся в сообщении компании слова гендиректора Adidas Каспера Рорстеда.
Более подробная информация о стратегическом бизнес-плане Adidas до 2025 г. будет представлена на виртуальной презентации для инвесторов 10 марта 2021 г., отметили в компании.
О том, что Adidas задумался о продаже Reebok, ранее писало издание Manager Magazine. По данным СМИ, в сделке были заинтересованы владеющая брендами Timberland и North Face VF Corp., а также китайская компания Anta International Group Holdings.