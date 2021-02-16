Adidas начал процесс продажи Reebok

«После тщательного рассмотрения мы пришли к выводу, что Reebok и Adidas смогут значительно лучше реализовать свой потенциал роста независимо друг от друга. В ближайшие месяцы мы будем усердно работать, чтобы обеспечить успешное будущее бренда Reebok и стоящей за ним команды», — приводятся в сообщении компании слова гендиректора Adidas Каспера Рорстеда.