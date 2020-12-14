Adidas допустил продажу Reebok
Немецкая компания по производству спортивной одежды Adidas допускает возможность продажи своего дочернего предприятия Reebok, сообщается на официальном сайте концерта.
«В рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas приступил к оценке стратегических альтернатив Reebok. Эти стратегические альтернативы включают в себя как потенциальную продажу Reebok, так и то, что Reebok остается частью компании», — говорится в сообщении.
Окончательное решение по данному вопросу Adidas объявит 10 марта 2021 г. Тогда же компания представит свою новую стратегию развития, сообщили в пресс-службе концерна.
О том, что Adidas задумался о продаже Reebok, ранее писало издание Manager Magazin. По данным СМИ, в сделке были заинтересованы владеющая брендами Timberland и North Face VF Corp., а также китайская компания Anta International Group Holdings.
Немецкая компания Adidas приобрела американскую Reebok в 2006 г. Сумма сделки составила $3,8 млрд.