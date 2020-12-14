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Adidas допустил продажу Reebok

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Немецкая компания по производству спортивной одежды Adidas допускает возможность продажи своего дочернего предприятия Reebok, сообщается на официальном сайте концерта. 

«В рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas приступил к оценке стратегических альтернатив Reebok. Эти стратегические альтернативы включают в себя как потенциальную продажу Reebok, так и то, что Reebok остается частью компании», — говорится в сообщении.

Окончательное решение по данному вопросу Adidas объявит 10 марта 2021 г. Тогда же компания представит свою новую стратегию развития, сообщили в пресс-службе концерна.

О том, что Adidas задумался о продаже Reebok, ранее писало издание Manager Magazin. По данным СМИ, в сделке были заинтересованы владеющая брендами Timberland и North Face VF Corp., а также китайская компания Anta International Group Holdings. 

Немецкая компания Adidas приобрела американскую Reebok в 2006 г. Сумма сделки составила $3,8 млрд.

Ранее по теме: Bloomberg: Adidas задумался о продаже Reebok

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных