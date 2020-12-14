Adidas допустил продажу Reebok

«В рамках разработки своей новой пятилетней стратегии Adidas приступил к оценке стратегических альтернатив Reebok. Эти стратегические альтернативы включают в себя как потенциальную продажу Reebok, так и то, что Reebok остается частью компании», — говорится в сообщении.