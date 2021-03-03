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Агрокомплекс семьи Ткачева возглавил рейтинг крупнейших землевладельцев России

Ведомости

Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, принадлежащий семье бывшего главы Минсельхоза Александра Ткачева, стал крупнейшим землевладельцем в России по совокупной стоимости принадлежащих ему участков, следует из рейтинга Forbes.

По подсчетам издания, агрокомплекс владеет 660 тыс. га стоимостью 88,6 млрд руб. Такая стоимость объясняется тем, что компании принадлежат земли в самых дорогих регионах страны (Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области).

Второе место занял «Продимекс» Игоря Худокормова — 892,2 тыс. га (65,1 млрд руб.). На третьем месте оказался «Мираторг» Александра и Виктора Линников — 1047 тыс. га (49,1 млрд руб.). Входивший годом ранее в топ-т3 землевладельцев Агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова оказался на четвертом месте с 474,8 тыс. га (48,2 млрд руб.). Пятерку замкнул «Русагро» Вадима Мошковича — 609 тыс. га (43,9 млрд руб.).

В топ-10 также вошли концерн «Покровский» Андрея Коровайко с 242 тыс. га (36,3 млрд руб.), «Эконива-АПК» Штефана Дюрра с 630,3 тыс. га (32,9 млрд руб.), «Авангард-Агро» Кирилла Миновалова с 448 тыс. га (32,5 млрд руб.), ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова — 320 тыс. га (32 млрд руб.) и «Волго-Дон Агроинвест» Алексея и Сергея Кукура с 451 тыс. га (27,4 млрд руб.).

Всего в рейтинге 20 компаний, и только одна — иностранная (французская группа Sucden, владеющая 244 тыс. га стоимостью 14,5 млрд руб.). Совокупно, по оценке издания, компаниям из рейтинга в России принадлежит 8,3 млн га общей стоимостью 617,31 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных