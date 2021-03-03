Агрокомплекс семьи Ткачева возглавил рейтинг крупнейших землевладельцев России

По подсчетам издания, агрокомплекс владеет 660 тыс. га стоимостью 88,6 млрд руб. Такая стоимость объясняется тем, что компании принадлежат земли в самых дорогих регионах страны (Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области).