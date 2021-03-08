«Газпром» поставил первую партию «зеленого» СПГ в Европу
Груз сжиженного газа был доставлен на терминал Dragon в Великобритании компанией Gazprom Global LNG Ltd. Покупателем выступила компания Royal Dutch Shell.
«Эта первая для группы "Газпром" поставка, реализованная совместно с нашим давним партнёром Shell, является еще одним подтверждением того, что газовая отрасль способствует климатическим целям. Природный газ является самым чистым с точки зрения производимых выбросов ископаемым видом топлива», — сообщила гендиректор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова.
По ее словам, благодаря дополнительным мероприятиям по снижению уровня эмиссии и работе в сфере компенсации воздействия на окружающую среду СПГ останется важнейшим элементом глобальной энергетики на ближайшие десятилетия.