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«Газпром» поставил первую партию «зеленого» СПГ в Европу

Ведомости

Группа «Газпром» 8 марта поставила первую в Атлантическом бассейне углеродно-нейтральную партию СПГ, сообщила пресс-служба «Газпром Экспорта».

Груз сжиженного газа был доставлен на терминал Dragon в Великобритании компанией Gazprom Global LNG Ltd. Покупателем выступила компания Royal Dutch Shell.

«Эта первая для группы "Газпром" поставка, реализованная совместно с нашим давним партнёром Shell, является еще одним подтверждением того, что газовая отрасль способствует климатическим целям. Природный газ является самым чистым с точки зрения производимых выбросов ископаемым видом топлива», — сообщила гендиректор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова.

По ее словам, благодаря дополнительным мероприятиям по снижению уровня эмиссии и работе в сфере компенсации воздействия на окружающую среду СПГ останется важнейшим элементом глобальной энергетики на ближайшие десятилетия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных