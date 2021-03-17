Европейский бизнес признал ошибки в отношениях с Россией
Европейский союз допустил ошибки в отношениях с Россией, заявил президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль в колонке для газеты Kurier.
«Россия является членом Совета Европы и привержена основным европейским ценностям, правам человека, свободе и демократии. Это заявление часто не соответствует действительности. Но ЕС также допустил ошибки в отношениях с Россией», — заявил Ляйтль. По его мнению, к таким ошибкам относятся санкции, от которых пострадали и Россия, и ЕС. Также Ляйтль упоминает игнорирование начала срока полномочий президента России Владимира Путина, отсутствие представителей ЕС на открытии Олимпийских игр в Сочи и украинский кризис.
В начале февраля в Москве побывал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Во время визита дипломата пресс-служба российского МИДа сообщила, что Россия высылает дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального 23 января в Москве. В ЕС действия раскритиковали действия России, пообещав ввести санкции.
12 февраля, через несколько дней после встречи с Боррелем, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции. Несмотря на это ЕС ввел санкции против России из-за преследования Навального. Под санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.