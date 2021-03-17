Европейский бизнес признал ошибки в отношениях с Россией

«Россия является членом Совета Европы и привержена основным европейским ценностям, правам человека, свободе и демократии. Это заявление часто не соответствует действительности. Но ЕС также допустил ошибки в отношениях с Россией», — заявил Ляйтль. По его мнению, к таким ошибкам относятся санкции, от которых пострадали и Россия, и ЕС. Также Ляйтль упоминает игнорирование начала срока полномочий президента России Владимира Путина, отсутствие представителей ЕС на открытии Олимпийских игр в Сочи и украинский кризис.