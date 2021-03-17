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Европейский бизнес признал ошибки в отношениях с Россией

Ведомости

Европейский союз допустил ошибки в отношениях с Россией, заявил президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль в колонке для газеты Kurier.

«Россия является членом Совета Европы и привержена основным европейским ценностям, правам человека, свободе и демократии. Это заявление часто не соответствует действительности. Но ЕС также допустил ошибки в отношениях с Россией», — заявил Ляйтль. По его мнению, к таким ошибкам относятся санкции, от которых пострадали и Россия, и ЕС. Также Ляйтль упоминает игнорирование начала срока полномочий президента России Владимира Путина, отсутствие представителей ЕС на открытии Олимпийских игр в Сочи и украинский кризис.

В начале февраля в Москве побывал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Во время визита дипломата пресс-служба российского МИДа сообщила, что Россия высылает дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального 23 января в Москве. В ЕС действия раскритиковали действия России, пообещав ввести санкции.

12 февраля, через несколько дней после встречи с Боррелем, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции. Несмотря на это ЕС ввел санкции против России из-за преследования Навального. Под санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

Ранее по теме: Евросоюз ввел санкции против российских чиновников по делу Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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