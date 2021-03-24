Самую большую картину в мире продали за $62 млн

Автором работы является британский художник Саша Джафри. Он создавал ее во время карантина в отеле Atlantis в Дубае на основе присланных ему в электронной форме рисунков детей из более чем 140 стран мира. Полотно было завершено в сентябре 2020 г. Его площадь составила 1595,76 кв м, что эквивалентно почти четырем баскетбольным площадкам, отметила The Guardian.