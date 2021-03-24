Самую большую картину в мире продали за $62 млн
Самая большая картина мира «Путешествие человечества», занесенная в Книгу рекордов Гиннесса, была продана на аукционе в Дубае за $62 млн, сообщает газета The Guardian.
Автором работы является британский художник Саша Джафри. Он создавал ее во время карантина в отеле Atlantis в Дубае на основе присланных ему в электронной форме рисунков детей из более чем 140 стран мира. Полотно было завершено в сентябре 2020 г. Его площадь составила 1595,76 кв м, что эквивалентно почти четырем баскетбольным площадкам, отметила The Guardian.
По информации Reuters, за все время Джафри израсходовал 1065 кистей и 6300 литров краски. Изначально картина была разделена на 70 частей. Автор намеревался распродать их по отдельности и выручить общую сумму в $30 млн. Эти деньги он собирался направить на поддержку области здравоохранения, санитарии и образования для детей из бедных регионов мира.
В итоге проживающий в Дубае гражданин Франции Андре Абдун захотел купить полотно целиком. «Картина произвела очень сильное впечатление, когда я ее увидел, и для меня было бы ошибкой разделять ее на части», — сказал он. По информации Reuters, Абдун занимается криптовалютным бизнесом.
Джафри планирует направить вырученные средства в несколько организаций, включая ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, фонды Global Gift Foundation и Dubai Cares.