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Самую большую картину в мире продали за $62 млн

Ведомости

Самая большая картина мира «Путешествие человечества», занесенная в Книгу рекордов Гиннесса, была продана на аукционе в Дубае за $62 млн, сообщает газета The Guardian.

Автором работы является британский художник Саша Джафри. Он создавал ее во время карантина в отеле Atlantis в Дубае на основе присланных ему в электронной форме рисунков детей из более чем 140 стран мира. Полотно было завершено в сентябре 2020 г. Его площадь составила 1595,76 кв м, что эквивалентно почти четырем баскетбольным площадкам, отметила The Guardian.

По информации Reuters, за все время Джафри израсходовал 1065 кистей и 6300 литров краски. Изначально картина была разделена на 70 частей. Автор намеревался распродать их по отдельности и выручить общую сумму в $30 млн. Эти деньги он собирался направить на поддержку области здравоохранения, санитарии и образования для детей из бедных регионов мира.

В итоге проживающий в Дубае гражданин Франции Андре Абдун захотел купить полотно целиком. «Картина произвела очень сильное впечатление, когда я ее увидел, и для меня было бы ошибкой разделять ее на части», — сказал он. По информации Reuters, Абдун занимается криптовалютным бизнесом.

Джафри планирует направить вырученные средства в несколько организаций, включая ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, фонды Global Gift Foundation и Dubai Cares.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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