Анджелина Джоли продала картину Черчилля за $11,5 млн
Актриса Анджелина Джоли продала пейзаж Уинстона Черчилля «Башня мечети Кутубия» за $11,5 млн, сообщает пресс-служба аукционного дома Christie's.
«Новый рекорд для сэра Уинстона Черчилля с «Башней мечети Кутубия» (1943), проданной за 8 285 000 фунтов стерлингов. Это единственная картина, созданная Черчиллем во время Второй мировой войны», — говорится в сообщении. Изначально стоимость полотна оценивалась в $3,4 млн.
По информации CNN, картину Джоли подарил в 2011 г. ее бывший муж Бред Питт. Полотно создано в 1943 г. во время союзнической конференции в марокканской Касабланке и подарено президенту США Франклину Рузвельту.
#AuctionUpdate A new #WorldAuctionRecord for Sir Winston Churchill with 'Tower of the Koutoubia Mosque' (1943) selling for £8,285,000. This is the only painting created by Churchill during the Second World War: https://t.co/JCBvGaFShW pic.twitter.com/iZMumvmwp2— Christie's (@ChristiesInc) March 1, 2021
Накануне кроме этого полотна были проданы «Сцена в Марракеше» ($2,6 млн) и «Кладбище Святого Павла» ($1,5 млн).
Премьер-министр Великобритании в 1940—1945 и 1951—1955 гг. Уинстон Черчилль увлекался живописью с 40 лет. За свою жизнь он успел написать около 500 картин.