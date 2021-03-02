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Анджелина Джоли продала картину Черчилля за $11,5 млн

Ведомости

Актриса Анджелина Джоли продала пейзаж Уинстона Черчилля «Башня мечети Кутубия» за $11,5 млн, сообщает пресс-служба аукционного дома Christie's.

«Новый рекорд для сэра Уинстона Черчилля с «Башней мечети Кутубия» (1943), проданной за 8 285 000 фунтов стерлингов. Это единственная картина, созданная Черчиллем во время Второй мировой войны», — говорится в сообщении. Изначально стоимость полотна оценивалась в $3,4 млн.

По информации CNN, картину Джоли подарил в 2011 г. ее бывший муж Бред Питт. Полотно создано в 1943 г. во время союзнической конференции в марокканской Касабланке и подарено президенту США Франклину Рузвельту.

Накануне кроме этого полотна были проданы «Сцена в Марракеше» ($2,6 млн) и «Кладбище Святого Павла» ($1,5 млн). 

Премьер-министр Великобритании в 1940—1945 и 1951—1955 гг. Уинстон Черчилль увлекался живописью с 40 лет. За свою жизнь он успел написать около 500 картин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных