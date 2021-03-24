Издательства предупредили о возможном подорожании книг из-за нехватки бумаги

Сенаторов рассказал, что около 80% бумажной продукции, в том числе оффсетной бумаги для книг, импортируется в Россию из Китая и Европы. Во время пандемии иностранные заводы сократили производство бумаги или приостановили его. После снятия ограничений производители поставляли бумагу на внутренние рынки, где возник ажиотажный спрос. Также во время пандемии увеличилось время прохождения товара через таможню и стоимость морских перевозок: цена контейнера увеличилась с $1,5 тыс. до $9 тыс. Объемов бумаги российских производителей мало для удовлетворения спроса на рынке, добавил он.