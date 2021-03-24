Издательства предупредили о возможном подорожании книг из-за нехватки бумаги
Книжные издательства в России в начале года столкнулись с нехваткой офсетной бумаги, которую используют для печати книг и брошюр, сообщил РБК со ссылкой на издательства «Эксмо-Аст» и «Просвещение». По различным оценкам, из-за дефицита офсетной бумаги книги уже в этом году могут подорожать на 10-20%.
По данным Федеральной таможенной службы, в январе 2021 г. импорт бумаги и картонных изделий в натуральном выражении снизился на 14,5%,до 101,7 тыс. тонн, в денежном — на 8%, до $152,8 млн. Данных за февраль и март пока нет. За весь 2020 г. импорт бумаги и картона снизился на 9,5% до 1,5 млн тонн, в денежном выражении — на 8%, до $2,3 млрд.
Консультант Союза предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП) Елена Шитикова рассказала, что дефицит бумаги сложился в России в феврале этого года. Гендиректор компании «Дубль В» Михаил Сенаторов отметил, что из-за нехватки сырья также пострадали компании, для товаров которых нужна бумажная или картонная упаковка. По его словам, пик дефицита придётся на середину 2021 г.
Сенаторов рассказал, что около 80% бумажной продукции, в том числе оффсетной бумаги для книг, импортируется в Россию из Китая и Европы. Во время пандемии иностранные заводы сократили производство бумаги или приостановили его. После снятия ограничений производители поставляли бумагу на внутренние рынки, где возник ажиотажный спрос. Также во время пандемии увеличилось время прохождения товара через таможню и стоимость морских перевозок: цена контейнера увеличилась с $1,5 тыс. до $9 тыс. Объемов бумаги российских производителей мало для удовлетворения спроса на рынке, добавил он.
По данным Шитиковой, тонна офсетной бумаги в начале 2021 г. подорожала в среднем на 7%, до 81,3 тыс. руб. Эти данные подтвердил источник издания на книжном рынке. По прогнозу Шитиковой, книги в 2021 г. могут подорожать в среднем на 10%. Президент «Эксмо-Аст» Олег Новиков оценил возможный рост цен в 20%.