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Издательства предупредили о возможном подорожании книг из-за нехватки бумаги

Ведомости

Книжные издательства в России в начале года столкнулись с нехваткой офсетной бумаги, которую используют для печати книг и брошюр, сообщил РБК со ссылкой на издательства «Эксмо-Аст» и «Просвещение». По различным оценкам, из-за дефицита офсетной бумаги книги уже в этом году могут подорожать на 10-20%.

По данным Федеральной таможенной службы, в январе 2021 г. импорт бумаги и картонных изделий в натуральном выражении снизился на 14,5%,до 101,7 тыс. тонн, в денежном — на 8%, до $152,8 млн. Данных за февраль и март пока нет. За весь 2020 г. импорт бумаги и картона снизился на 9,5% до 1,5 млн тонн, в денежном выражении — на 8%, до $2,3 млрд.

Консультант Союза предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП) Елена Шитикова рассказала, что дефицит бумаги сложился в России в феврале этого года. Гендиректор компании «Дубль В» Михаил Сенаторов отметил, что из-за нехватки сырья также пострадали компании, для товаров которых нужна бумажная или картонная упаковка. По его словам, пик дефицита придётся на середину 2021 г.

Сенаторов рассказал, что около 80% бумажной продукции, в том числе оффсетной бумаги для книг, импортируется в Россию из Китая и Европы. Во время пандемии иностранные заводы сократили производство бумаги или приостановили его. После снятия ограничений производители поставляли бумагу на внутренние рынки, где возник ажиотажный спрос. Также во время пандемии увеличилось время прохождения товара через таможню и стоимость морских перевозок: цена контейнера увеличилась с $1,5 тыс. до $9 тыс. Объемов бумаги российских производителей мало для удовлетворения спроса на рынке, добавил он.

По данным Шитиковой, тонна офсетной бумаги в начале 2021 г. подорожала в среднем на 7%, до 81,3 тыс. руб. Эти данные подтвердил источник издания на книжном рынке. По прогнозу Шитиковой, книги в 2021 г. могут подорожать в среднем на 10%. Президент «Эксмо-Аст» Олег Новиков оценил возможный рост цен в 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных