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ФАС оценила влияние сделки «Яндекс.Такси» и «Везет» на рынок

Ведомости

Покупка компанией «Яндекс.Такси» части активов компании «Везет» может негативно повлиять на рынок такси, но по действующему законодательству сделка не требует согласования, сообщает ФАС России.

«Заключение сделки Яндекс.Такси/Везет может негативно повлиять на уровень экономической концентрации на рынке такси. Однако в соответствии с действующим законодательством сделка не требует согласования с антимонопольным органом, поскольку стоимость активов приобретаемых компаний составляет менее 400 млн рублей», — сообщает ФАС в своем Telegram-канале.

В ведомстве напомнили, что разработанные ФАС поправки в «пятый антимонопольный пакет» предусматривают необходимость согласования сделок, сумма которых превышает 7 млрд руб.

В 2020 г. ФАС отказала компании MLU B.V., которая контролирует «Яндекс.Такси», в удовлетворении ходатайства о покупке «Везет». По мнению ФАС, такая сделка могла привести к ограничению конкуренции на рынке агрегаторов такси.

2 февраля «Яндекс.Такси» сообщила, что покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы «Везет» за $178 млн. В компании пояснили, что новая сделка распространяется на часть активов компании, не распространяется на программное обеспечение и действует в ограниченном количестве регионов.

Ранее по теме: «Яндекс.Такси» купило часть активов группы «Везет» за $178 млн

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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