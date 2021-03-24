ФАС оценила влияние сделки «Яндекс.Такси» и «Везет» на рынок

2 февраля «Яндекс.Такси» сообщила, что покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы «Везет» за $178 млн. В компании пояснили, что новая сделка распространяется на часть активов компании, не распространяется на программное обеспечение и действует в ограниченном количестве регионов.