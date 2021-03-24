ФАС оценила влияние сделки «Яндекс.Такси» и «Везет» на рынок
Покупка компанией «Яндекс.Такси» части активов компании «Везет» может негативно повлиять на рынок такси, но по действующему законодательству сделка не требует согласования, сообщает ФАС России.
«Заключение сделки Яндекс.Такси/Везет может негативно повлиять на уровень экономической концентрации на рынке такси. Однако в соответствии с действующим законодательством сделка не требует согласования с антимонопольным органом, поскольку стоимость активов приобретаемых компаний составляет менее 400 млн рублей», — сообщает ФАС в своем Telegram-канале.
В ведомстве напомнили, что разработанные ФАС поправки в «пятый антимонопольный пакет» предусматривают необходимость согласования сделок, сумма которых превышает 7 млрд руб.
В 2020 г. ФАС отказала компании MLU B.V., которая контролирует «Яндекс.Такси», в удовлетворении ходатайства о покупке «Везет». По мнению ФАС, такая сделка могла привести к ограничению конкуренции на рынке агрегаторов такси.
2 февраля «Яндекс.Такси» сообщила, что покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы «Везет» за $178 млн. В компании пояснили, что новая сделка распространяется на часть активов компании, не распространяется на программное обеспечение и действует в ограниченном количестве регионов.