ФАС обвинила «дочку» «Лукойла» в завышении цен на бензин в Пермском крае

Ранее Счетная палата в своем отчете за 2020 г. заявила о риске повторения в России топливного кризиса 2018 г. На это в Минэнерго ответили, что не видят для этого предпосылок: по данным ведомства, нефтекомпании сейчас полностью снабжают внутренний рынок топливом, увеличили производство бензина, а товарные запасы с начала февраля увеличились более чем на треть и продолжают расти.