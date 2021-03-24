ФАС обвинила «дочку» «Лукойла» в завышении цен на бензин в Пермском крае
Компания «Лукойл-Уралнефтепродукт» завышала цены на бензин на отдельных АЗС Пермского края, сообщает ФАС России. Компании выдано предупреждение.
«Компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» выдано предупреждение о снижении розничных цен на бензин. В рамках маркетингового исследования компания, занимающая доминирующее положение на рынке региона, завышала днем цены на отдельных АЗС Пермского края на 50-90 копеек от общего уровня цен», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
В действиях организации выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, добавили в ФАС.
Ранее Счетная палата в своем отчете за 2020 г. заявила о риске повторения в России топливного кризиса 2018 г. На это в Минэнерго ответили, что не видят для этого предпосылок: по данным ведомства, нефтекомпании сейчас полностью снабжают внутренний рынок топливом, увеличили производство бензина, а товарные запасы с начала февраля увеличились более чем на треть и продолжают расти.