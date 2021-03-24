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ФАС обвинила «дочку» «Лукойла» в завышении цен на бензин в Пермском крае

Ведомости

Компания «Лукойл-Уралнефтепродукт» завышала цены на бензин на отдельных АЗС Пермского края, сообщает ФАС России. Компании выдано предупреждение.

«Компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» выдано предупреждение о снижении розничных цен на бензин. В рамках маркетингового исследования компания, занимающая доминирующее положение на рынке региона, завышала днем цены на отдельных АЗС Пермского края на 50-90 копеек от общего уровня цен», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

В действиях организации выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, добавили в ФАС.

Ранее Счетная палата в своем отчете за 2020 г. заявила о риске повторения в России топливного кризиса 2018 г. На это в Минэнерго ответили, что не видят для этого предпосылок: по данным ведомства, нефтекомпании сейчас полностью снабжают внутренний рынок топливом, увеличили производство бензина, а товарные запасы с начала февраля увеличились более чем на треть и продолжают расти.

Ранее по теме: ФАС не увидела предпосылок для сильного роста цен на топливо

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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