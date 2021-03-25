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Оливер Хьюз покинул пост председателя правления «Тинькофф Банка»

Ведомости

Председатель правления «Тинькофф Банка» Оливер Хьюз покинул свой пост в связи с назначением на должность исполнительного директора в недавно расширенном совете директоров TCS Group, говорится в сообщении группы. Хьюз возглавлял банк с 2007 г.

«Оливер Хьюз назначен исполнительным директором в недавно расширенном совете директоров TCS Group, чтобы возглавить ключевые стратегические инициативы в области корпоративного управления и роста. Оливер продолжит свою давнюю роль генерального директора TCS Group, управляя бизнесом и операционной деятельностью группы», — говорится в сообщении.

Новым председателем правления «Тинькофф Банка» станет Станислав Близнюк. Он работает в кредитной организации с 2006 г. Близнюк руководил отделом бизнес-технологий и инноваций, отделом по развитию бизнеса, а также был главным операционным директором.

В апреле 2020 г. Близнюка назначили председателем совета директоров «Тинькофф Банка» вместо основателя TCS Group Олега Тинькова, который за месяц до этого сообщил о диагностированной у него острой форме лейкемии. Теперь же эту должность займет Георгий Чесаков. Также он останется генеральным директором «Тинькофф Мобайл».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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