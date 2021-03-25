Оливер Хьюз покинул пост председателя правления «Тинькофф Банка»

В апреле 2020 г. Близнюка назначили председателем совета директоров «Тинькофф Банка» вместо основателя TCS Group Олега Тинькова, который за месяц до этого сообщил о диагностированной у него острой форме лейкемии. Теперь же эту должность займет Георгий Чесаков. Также он останется генеральным директором «Тинькофф Мобайл».