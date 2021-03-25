Оливер Хьюз покинул пост председателя правления «Тинькофф Банка»
«Оливер Хьюз назначен исполнительным директором в недавно расширенном совете директоров TCS Group, чтобы возглавить ключевые стратегические инициативы в области корпоративного управления и роста. Оливер продолжит свою давнюю роль генерального директора TCS Group, управляя бизнесом и операционной деятельностью группы», — говорится в сообщении.
Новым председателем правления «Тинькофф Банка» станет Станислав Близнюк. Он работает в кредитной организации с 2006 г. Близнюк руководил отделом бизнес-технологий и инноваций, отделом по развитию бизнеса, а также был главным операционным директором.
В апреле 2020 г. Близнюка назначили председателем совета директоров «Тинькофф Банка» вместо основателя TCS Group Олега Тинькова, который за месяц до этого сообщил о диагностированной у него острой форме лейкемии. Теперь же эту должность займет Георгий Чесаков. Также он останется генеральным директором «Тинькофф Мобайл».