Bloomberg подсчитал потери от блокировки Суэцкого канала
Ежедневно через Суэцкий канал проходят суда с нефтью и товарами общей стоимостью $10 млрд, сообщил Bloomberg. Во вторник, 23 марта, движение по каналу было заблокировано севшим на мель контейнеровозом Ever Given. Снятие судна с мели может занять несколько недель.
Издание рассказало, что за время блокировки канала стоимость доставки 40-футового контейнера из Китая в Европу выросла почти в четыре раза в годовом выражении, примерно до $8000.
Прибыль крупных перевозчиков нефти, которые перевозят топливо с Ближнего Востока в Китай, выросла до $1371 в день, хотя затор не влияет на их маршрут, отметил Bloomberg.
Суда Suezmax, которые обычно перевозят 1 млн баррелей нефти, получают сейчас около $17 тыс. в день – максимум с июня 2020 г. Крупнейший производитель машин в США — Caterpillar Inc. – столкнулся с задержками поставок из-за блокировки канала и рассматривает транспортировку грузов по воздуху.
Суэцкий канал потенциально может быть заблокирован на несколько недель, поэтому грузоотправители оценивают стоимость отправления судов вокруг Африки. По оценке издания, расходы только на топливо для супертанкера, который доставляет нефть с Ближнего Востока в Европу, составили бы около $300 тыс.
23 марта Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 100 судов.