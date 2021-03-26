Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес

Bloomberg подсчитал потери от блокировки Суэцкого канала

Ведомости

Ежедневно через Суэцкий канал проходят суда с нефтью и товарами общей стоимостью $10 млрд, сообщил Bloomberg. Во вторник, 23 марта, движение по каналу было заблокировано севшим на мель контейнеровозом Ever Given. Снятие судна с мели может занять несколько недель.

Издание рассказало, что за время блокировки канала стоимость доставки 40-футового контейнера из Китая в Европу выросла почти в четыре раза в годовом выражении, примерно до $8000.

Прибыль крупных перевозчиков нефти, которые перевозят топливо с Ближнего Востока в Китай, выросла до $1371 в день, хотя затор не влияет на их маршрут, отметил Bloomberg.

Суда Suezmax, которые обычно перевозят 1 млн баррелей нефти, получают сейчас около $17 тыс. в день – максимум с июня 2020 г. Крупнейший производитель машин в США — Caterpillar Inc. – столкнулся с задержками поставок из-за блокировки канала и рассматривает транспортировку грузов по воздуху.

Суэцкий канал потенциально может быть заблокирован на несколько недель, поэтому грузоотправители оценивают стоимость отправления судов вокруг Африки. По оценке издания, расходы только на топливо для супертанкера, который доставляет нефть с Ближнего Востока в Европу, составили бы около $300 тыс.  

23 марта Ever Given с 20 тыс. контейнеров на борту, следовавший из Китая в Роттердам под флагом Панамы, во время прохождения через Суэцкий канал в условиях песчаной бури отклонился от курса и сел на мель, заблокировав движение по артерии. В итоге в заторе оказались более 100 судов. 

Ранее по теме: Контейнеровоз Ever Given застрял надолго

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных