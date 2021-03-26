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МВД прекратило дело против экс-главы Petropavlovsk Мещерякова

Ведомости

Следственный департамент МВД России прекратил уголовное дело в отношении бывшего и. о. генерального директора золотодобывающей компании Petropavlovsk Максима Мещерякова, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий ведомственный документ.

Как поясняет агентство, дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. В Petropavlovsk подтвердили, что дело против Мещерякова прекращено.

Мещеряков был назначен временно исполняющим обязанности CEO Petropavlovsk в августе 2020 г. Руководители рудников и управляющей компании Petropavlovsk, а также сотрудники профсоюза дочернего предприятия – «Покровского рудника» поставили под сомнение его независимость и компетентность и подозревали Мещерякова в аффилированности с Bonum Capital, крупным миноритарием Petropavlovsk. Охрана не пустила врио главы компании в московский офис «Покровского рудника» и топ-менеджер проник в помещение силой при поддержке «неустановленных соучастников». По данному факту в октябре против топ-менеджера было возбуждено уголовное дело.

Мещерякова подозревали в самоуправстве с применением силы и хищении компьютерной техники. Сам Мещеряков тогда объяснял, что действовал по поручению совета директоров компании. В конце ноября Petropavlovsk Plc назначил аудитора KPMG для проведения экспертизы сделок за последние три года, совершенных компанией, а также ее железорудной «дочкой» IRC Ltd. Расследование было предложено на общем собрании в августе и одобрено 84% акционеров.

Petropavlovsk занимается разработкой месторождений в Амурской области. По итогам первого полугодия 2020 г. компания заняла третье место среди российских золотодобытчиков по объемам производства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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