МВД прекратило дело против экс-главы Petropavlovsk Мещерякова
Следственный департамент МВД России прекратил уголовное дело в отношении бывшего и. о. генерального директора золотодобывающей компании Petropavlovsk Максима Мещерякова, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий ведомственный документ.
Как поясняет агентство, дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. В Petropavlovsk подтвердили, что дело против Мещерякова прекращено.
Мещеряков был назначен временно исполняющим обязанности CEO Petropavlovsk в августе 2020 г. Руководители рудников и управляющей компании Petropavlovsk, а также сотрудники профсоюза дочернего предприятия – «Покровского рудника» поставили под сомнение его независимость и компетентность и подозревали Мещерякова в аффилированности с Bonum Capital, крупным миноритарием Petropavlovsk. Охрана не пустила врио главы компании в московский офис «Покровского рудника» и топ-менеджер проник в помещение силой при поддержке «неустановленных соучастников». По данному факту в октябре против топ-менеджера было возбуждено уголовное дело.
Мещерякова подозревали в самоуправстве с применением силы и хищении компьютерной техники. Сам Мещеряков тогда объяснял, что действовал по поручению совета директоров компании. В конце ноября Petropavlovsk Plc назначил аудитора KPMG для проведения экспертизы сделок за последние три года, совершенных компанией, а также ее железорудной «дочкой» IRC Ltd. Расследование было предложено на общем собрании в августе и одобрено 84% акционеров.
Petropavlovsk занимается разработкой месторождений в Амурской области. По итогам первого полугодия 2020 г. компания заняла третье место среди российских золотодобытчиков по объемам производства.