МВД прекратило дело против экс-главы Petropavlovsk Мещерякова

Мещеряков был назначен временно исполняющим обязанности CEO Petropavlovsk в августе 2020 г. Руководители рудников и управляющей компании Petropavlovsk, а также сотрудники профсоюза дочернего предприятия – «Покровского рудника» поставили под сомнение его независимость и компетентность и подозревали Мещерякова в аффилированности с Bonum Capital, крупным миноритарием Petropavlovsk. Охрана не пустила врио главы компании в московский офис «Покровского рудника» и топ-менеджер проник в помещение силой при поддержке «неустановленных соучастников». По данному факту в октябре против топ-менеджера было возбуждено уголовное дело.