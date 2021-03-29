Минфин обсуждает возможность изменения налогового режима для общепита
Минфин прорабатывает вопрос о корректировке налогового режима для заведений общественного питания, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Предложения по корректировке налогового режима для общепита от бизнеса и экспертного сообщества поступили в Минфин России и в настоящее время прорабатываются с заинтересованными сторонами. Решение о целесообразности изменений будет принято по итогам проведенного анализа», — сказали в министерстве.
Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением создать специальный налоговый режим для предприятий общественного питания для их поддержки в условиях пандемии и обнулить НДС.
Согласно инициативе, для предприятий с годовой выручкой до 800 млн руб. предлагается сохранить действующие налоговые ставки в 6% и 15% (по базам «доходы» и «доходы минус расходы» соответственно), а для компаний с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд руб. — 8% и 20% с увеличением допустимого числа работников.