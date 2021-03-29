Минфин обсуждает возможность изменения налогового режима для общепита

Согласно инициативе, для предприятий с годовой выручкой до 800 млн руб. предлагается сохранить действующие налоговые ставки в 6% и 15% (по базам «доходы» и «доходы минус расходы» соответственно), а для компаний с выручкой от 800 млн руб. до 2 млрд руб. — 8% и 20% с увеличением допустимого числа работников.