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Правительство упростит самозанятым порядок получения льготных кредитов

Ведомости

Самозанятые граждане смогут в упрощенном порядке — через портал госуслуг — подать заявку на получение льготного кредита, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Его речь опубликована на сайте кабмина. 

«Упростим порядок предоставления такого займа гражданам, которые платят налог на профессиональный доход, то есть самозанятым. Чтобы до конца года у них появилась возможность подать заявку на получение льготного кредита через портал государственных услуг. Эти деньги можно будет потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств», — сказал Мишустин.

Он напомнил, что ставка по льготным кредитам для самозанятых была снижена в конце 2020 г. Сейчас она составляет 7,5% годовых. Выдает такие ссуды «МСП банк». Займ в 1 млн руб. без обеспечения можно получить на три года. При наличии обеспечения доступна сумма от 1 до 5 млн руб. на срок до пяти лет.

Кроме того, соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте правительства, позволит представителям малого бизнеса получать льготное лизинговое финансирование. Ставка для тех, кто берет отечественную технику, составляет 6%, иностранную — 8%. Максимальный срок лизинга достигает семи лет.

«Такие льготы дают возможность компаниям расширить или модернизировать производство без излишних затрат», — пояснил Мишустин.

Кроме того, теперь на портале госуслуг можно будет получить выписку регистратора финансовых транзакций, выписку из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и госреестра микрофинансовых организаций. «Все эти изменения значительно упростят и ускорят получение государственных услуг», — добавил премьер-министр.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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