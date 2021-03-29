Правительство упростит самозанятым порядок получения льготных кредитов

Он напомнил, что ставка по льготным кредитам для самозанятых была снижена в конце 2020 г. Сейчас она составляет 7,5% годовых. Выдает такие ссуды «МСП банк». Займ в 1 млн руб. без обеспечения можно получить на три года. При наличии обеспечения доступна сумма от 1 до 5 млн руб. на срок до пяти лет.