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Mail.ru Group отреагировала на данные о возможном «разводе» со «Сбером»

Ведомости

Mail.ru Group не собирается выходить из совместного предприятия со «Сбером», сообщил «Ведомостям» руководитель по корпоративным коммуникациям компании Сергей Лучин. 

«Мы довольны высокими темпами роста входящих в совместное предприятие активов, из которых Mail.ru Group не планирует выходить», — сказал он. 

Ранее FT со ссылкой на источники сообщила, что СП «Сбера» и MRG — «О2О Холдинг» — готовится к разделу. В СП входят Delivery Club, «Самокат» и «Кухня на районе», «Ситимобил», YouDrive и др. По словам двух источников издания, компании обратились в Кремль за неформальным разрешением разделить активы совместного предприятия. Разногласия между партнерами могли возникнуть из-за стратегии. Как пишет издание, компании обратились в Кремль за консультациями по вопросу раздела активов. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о том, правда ли, что компании обратились в Кремль и какое решение было принято, ответил: «Это — не дело Кремля. Это бизнес-отношения двух компаний». 

«Бизнесы, входящие в O2O бизнес, активно и успешно развиваются. Уже сегодня стоимость нашего совместного бизнеса намного выше, чем вложенные в него инвестиции, что является большой ценностью для наших акционеров», — сообщал ранее представитель «Сбера».

В 2020 г. СП Сбербанка и MRG получила убыток в 27,8 млрд руб., следует из консолидированной отчетности по МСФО Сбербанка за 2020 г. Выручка СП за указанный период составила 18,2 млрд руб., сказано в отчете. 2020 г. был первым полноценным годом работы СП, сделка по его созданию была закрыта в декабре 2019 г. У Сбербанка и MRG равные доли в СП по 45%, еще 10% пойдут на вознаграждение сотрудникам. Как отмечается в отчете банка, «Сбер» уже вложил в СП 39,7 млрд руб., в 2021 г. планирует вложить еще 10,1 млрд руб. Всего партнеры запланировали вложить в общий бизнес до 64,6 млрд руб.

В ноябре 2020 г. Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что «Сбер» обсуждает раздел активов в рамках созданного СП. У компаний могли возникнуть «управленческие и культурные разногласия, которые могут привести к их «разводу». В частности, по данным издания, разногласия мог вызвать вопрос, на чьей основе выстраивать общую экосистему — финансовой сети банка или соцсети «ВКонтакте», которая принадлежит MRG. Источники издания говорили, что MRG настаивает на собственной основе выстраивания экосистемы, в свою очередь, «Сбер» не согласен с данной позицией.

«Сбер», купивший 36% в совладельце Mail.ru Group «МФ Технологии» (дают право на 20,6% голосов), недоволен отсутствием реального влияния на дела группы из-за ее сложной управленческой структуры. О наличии разногласий между партнерами говорили и источники «Ведомостей», близкие к обеим компаниям, однако официального обсуждения на тот момент не велось. 

Лучин тогда говорил «Ведомостям», что компания вместе со «Сбером» выстраивает «две самостоятельные экосистемы», поэтому они могут «конкурировать в некоторых нишах, что нисколько не противоречит совместному паритетному развитию активов вокруг фудтеха и транспорта». Представитель «Сбера» сообщал «Ведомостям», что компании, созданные в рамках СП «успешно развиваются, и мы убеждены, станут лидерами своих индустрий».

Ранее по теме: «Сбер» и Mail.ru Group обсуждают раздел активов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных