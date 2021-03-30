Finnair возобновит полеты из Хельсинки в Москву со 2 апреля

В прошлом году с 19 марта по 13 мая Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, число случаев заражения в которых не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели. Россия открыла въезд для граждан из Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара 27 января этого года.