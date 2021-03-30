Finnair возобновит полеты из Хельсинки в Москву со 2 апреля
Финская авиакомпания Finnair со 2 апреля возобновит полеты между Хельсинки и Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
«Finnair со 2 апреля возобновляет полеты в Москву по пятницам и воскресеньям», — сказала представитель перевозчика, отметив, что у компании не было регулярных рейсов в Москву с апреля прошлого года.
В пресс-службе также рассказали, что сейчас пассажиры приобретают билеты в основном для встреч с семьей, поездок на учебу или для командировок. Направляющиеся в Финляндию пассажиры будут должны предоставить сертификат с отрицательным результатом теста на коронавирус.
В прошлом году с 19 марта по 13 мая Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, число случаев заражения в которых не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели. Россия открыла въезд для граждан из Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара 27 января этого года.