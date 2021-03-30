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Finnair возобновит полеты из Хельсинки в Москву со 2 апреля

Ведомости

Финская авиакомпания Finnair со 2 апреля возобновит полеты между Хельсинки и Москвой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Finnair со 2 апреля возобновляет полеты в Москву по пятницам и воскресеньям», — сказала представитель перевозчика, отметив, что у компании не было регулярных рейсов в Москву с апреля прошлого года.

В пресс-службе также рассказали, что сейчас пассажиры приобретают билеты в основном для встреч с семьей, поездок на учебу или для командировок. Направляющиеся в Финляндию пассажиры будут должны предоставить сертификат с отрицательным результатом теста на коронавирус.

В прошлом году с 19 марта по 13 мая Финляндия закрывала границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 19 сентября страна разрешила въезд без необходимости самоизоляции из государств, число случаев заражения в которых не превышает 25 на 100 тыс. жителей в последние две недели. Россия открыла въезд для граждан из Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара 27 января этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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