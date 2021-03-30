Судно «Академик Черский» направилось к месту достройки «Северного потока – 2»
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» направилось к месту строительства газопровода «Северный поток – 2», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic.
««Академик Черский» покидает район Калининграда, где проходили предэксплуатационные испытания, движется по направлению к недостроенной части «Северного потока – 2» в водах Дании», – говорится в сообщении. Сейчас над укладкой труб работает российское судно «Фортуна», которое достраивает в Дании вторую ветку газопровода. «Академик Черский» должен возобновить укладку труб первой ветки «Северного потока – 2».
Ранее компания-оператор проекта Nord Stream 2 уведомила, что укладку двух ниток газопровода в территориальных водах Дании планируется завершить до конца апреля 2021 г. Затем строительство «Северного потока – 2» было продлено до сентября. «Газпром» планирует ввести его в эксплуатацию в 2021 г. 4 марта топ-менеджер немецкого концерна Uniper сообщил, что строительство газопровода завершено на 98%.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода оценивается в 55 млрд куб. м. газа в год. Его строительство было остановлено в конце 2019 г. из-за одобрения конгрессом США санкций против собственников судов-трубоукладчиков и впоследствии других участников проекта.