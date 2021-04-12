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Каршеринг Youdrive стал частью приложения «Ситимобила»

Ведомости

Каршеринг Youdrive сменил название на «Ситидрайв» и стал частью приложения заказа такси «Ситимобил», сообщил «Ведомостям» представитель компании. В связи с этим сервис каршеринга изменил цвета бренда на фиолетовый и зеленый. 

«Теперь пользователи смогут выбрать наиболее удобный транспорт для перемещения по городу в приложении сервиса», — отметили в компании. 

«Ситимобил» также отказался от классических таксомоторных шашечек в логотипе и изменил цвет бренда на фиолетовый. 

Краткосрочная аренда автомобилей доступна в городах присутствия обоих сервисов — Москве, Санкт-Петербург и Сочи, воспользоваться электросамокатами в приложении «Ситимобила» можно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Волгограде, Тюмени, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи, а позднее — во всех городах-миллионниках, отметили в компании. 

В приложении «Ситимобил» также появилась услуга аренды электросамокатов. Партнером услуги выступил сервис Urent. Компания добавила в приложение сервис аренды самокатов Urent в августе прошлого года, но пользователи могли с его помощью только увидеть самокаты на карте. Теперь в приложении можно забронировать электросамокат и оплатить его аренду. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных