Каршеринг Youdrive стал частью приложения «Ситимобила»

В приложении «Ситимобил» также появилась услуга аренды электросамокатов. Партнером услуги выступил сервис Urent. Компания добавила в приложение сервис аренды самокатов Urent в августе прошлого года, но пользователи могли с его помощью только увидеть самокаты на карте. Теперь в приложении можно забронировать электросамокат и оплатить его аренду.