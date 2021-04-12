Каршеринг Youdrive стал частью приложения «Ситимобила»
Каршеринг Youdrive сменил название на «Ситидрайв» и стал частью приложения заказа такси «Ситимобил», сообщил «Ведомостям» представитель компании. В связи с этим сервис каршеринга изменил цвета бренда на фиолетовый и зеленый.
«Теперь пользователи смогут выбрать наиболее удобный транспорт для перемещения по городу в приложении сервиса», — отметили в компании.
«Ситимобил» также отказался от классических таксомоторных шашечек в логотипе и изменил цвет бренда на фиолетовый.
Краткосрочная аренда автомобилей доступна в городах присутствия обоих сервисов — Москве, Санкт-Петербург и Сочи, воспользоваться электросамокатами в приложении «Ситимобила» можно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Волгограде, Тюмени, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Сочи, а позднее — во всех городах-миллионниках, отметили в компании.
В приложении «Ситимобил» также появилась услуга аренды электросамокатов. Партнером услуги выступил сервис Urent. Компания добавила в приложение сервис аренды самокатов Urent в августе прошлого года, но пользователи могли с его помощью только увидеть самокаты на карте. Теперь в приложении можно забронировать электросамокат и оплатить его аренду.