X5 Retail Group приобрела сервис доставки еды «Много лосося»
Крупнейший российский ритейлер — X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и дискаунтерами «Чижик») — стала владельцем фудтех-стартапа «Много лосося», говорится в сообщении X5. Сумма сделки не раскрывается.
«Много лосося» работает по системе dark kitchen — готовит еду только на доставку. Проект был основан в 2018 г. бывшим сотрудником Uber и «Яндекс.Такси» Яковом Менделеевым и экс-руководителем управления корпоративной стратегии «Норильского никеля» Александром Мутовиным.
Среди партнеров проекта — «Яндекс.Еда» и Delivery Club. В настоящий момент «Много лосося» объединяет 25 кухонь, четыре торговых марки («Много лосося», «Десять идеальных пицц», «Роллы №1» и «YAJI»). Как отмечается в сообщении, «Много лосося» выполняет более 60 тыс. заказов в месяц.
«Синергия с «Много Лосося» позволит Х5 закрыть потребность клиентов в быстрой доставке свежеприготовленной готовой еды, а также откроет возможность уникальной комбинированной доставки продуктов и готовых блюд через сервисы доставки Х5», — приводятся слова главного исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана в сообщении компании.