X5 Retail Group приобрела сервис доставки еды «Много лосося»

«Много лосося» работает по системе dark kitchen — готовит еду только на доставку. Проект был основан в 2018 г. бывшим сотрудником Uber и «Яндекс.Такси» Яковом Менделеевым и экс-руководителем управления корпоративной стратегии «Норильского никеля» Александром Мутовиным.