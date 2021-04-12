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X5 Retail Group приобрела сервис доставки еды «Много лосося»

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Крупнейший российский ритейлер  — X5 Retail Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и дискаунтерами «Чижик») — стала владельцем фудтех-стартапа «Много лосося», говорится в сообщении X5. Сумма сделки не раскрывается. 

«Много лосося» работает по системе dark kitchen — готовит еду только на доставку. Проект был основан в 2018 г. бывшим сотрудником Uber и «Яндекс.Такси» Яковом Менделеевым и экс-руководителем управления корпоративной стратегии «Норильского никеля» Александром Мутовиным. 

Среди партнеров проекта — «Яндекс.Еда» и Delivery Club. В настоящий момент «Много лосося» объединяет 25 кухонь, четыре торговых марки («Много лосося», «Десять идеальных пицц», «Роллы №1» и «YAJI»).  Как отмечается в сообщении, «Много лосося» выполняет более 60 тыс. заказов в месяц. 

«Синергия с «Много Лосося» позволит Х5 закрыть потребность клиентов в быстрой доставке свежеприготовленной готовой еды, а также откроет возможность уникальной комбинированной доставки продуктов и готовых блюд через сервисы доставки Х5», — приводятся слова главного исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана в сообщении компании. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных