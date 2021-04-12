«Барселона» впервые возглавила рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира

При этом, как отмечается в рейтинге, «Реал Мадрид» остается лидером с точки зрения коммерческой прибыли. В 2019-2020 гг. клуб заработал $424 млн на рекламе и работе со спонсорами. Коммерческая прибыль «Барселоны» — $377 млн, еще $275 млн ФК заработал на трансляциях матчей.