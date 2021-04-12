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«Барселона» впервые возглавила рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира

Ведомости

Испанская «Барселона» впервые возглавила рейтинг 20 самых дорогих футбольных клубов мира по версии американского Forbes. ФК был оценен в $4,76 млрд, сместив на вторую строчку «Реал Мадрид», оцененный в $4,75 млрд.

До этого 16 лет подряд рейтинг возглавлял либо британский «Манчестер Юнайтед», либо «Реал Мадрид». 

При этом, как отмечается в рейтинге, «Реал Мадрид» остается лидером с точки зрения коммерческой прибыли. В 2019-2020 гг. клуб заработал $424 млн на рекламе и работе со спонсорами. Коммерческая прибыль «Барселоны» — $377 млн, еще $275 млн ФК заработал на трансляциях матчей.  

Британский «Манчестер Юнайтед» в представленном рейтинге не вошел в топ-3. Его обошла немецкая «Бавария» — оценка футбольного клуба достигла $4,215 млрд. «Манчестер Юнайтед», по подсчетам издания, стоит $4,2 млрд. За ним идет «Ливерпуль», оцененный в $4,1 млрд.

В топ-10 также вошли британские «Манчестер Сити» ($4 млрд), «Челси» ($3,2 млрд), «Арсенал» ($2,8 млрд), французский «Пари Сен-Жермен» ($2,5 млрд) и и английский «Тоттенхэм» ($2,3 млрд).

Средняя стоимость клуба из рейтинга самых дорогих составила $2,28 млрд, отмечает Forbes. Этот показатель на 30% выше зафиксированного два года назад, когда рейтинг публиковался в прошлый раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных