«Барселона» впервые возглавила рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира
Испанская «Барселона» впервые возглавила рейтинг 20 самых дорогих футбольных клубов мира по версии американского Forbes. ФК был оценен в $4,76 млрд, сместив на вторую строчку «Реал Мадрид», оцененный в $4,75 млрд.
До этого 16 лет подряд рейтинг возглавлял либо британский «Манчестер Юнайтед», либо «Реал Мадрид».
При этом, как отмечается в рейтинге, «Реал Мадрид» остается лидером с точки зрения коммерческой прибыли. В 2019-2020 гг. клуб заработал $424 млн на рекламе и работе со спонсорами. Коммерческая прибыль «Барселоны» — $377 млн, еще $275 млн ФК заработал на трансляциях матчей.
Британский «Манчестер Юнайтед» в представленном рейтинге не вошел в топ-3. Его обошла немецкая «Бавария» — оценка футбольного клуба достигла $4,215 млрд. «Манчестер Юнайтед», по подсчетам издания, стоит $4,2 млрд. За ним идет «Ливерпуль», оцененный в $4,1 млрд.
В топ-10 также вошли британские «Манчестер Сити» ($4 млрд), «Челси» ($3,2 млрд), «Арсенал» ($2,8 млрд), французский «Пари Сен-Жермен» ($2,5 млрд) и и английский «Тоттенхэм» ($2,3 млрд).
Средняя стоимость клуба из рейтинга самых дорогих составила $2,28 млрд, отмечает Forbes. Этот показатель на 30% выше зафиксированного два года назад, когда рейтинг публиковался в прошлый раз.