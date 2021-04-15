Кабмин утвердил меры поддержки туроператоров после ограничения полетов в Турцию
Правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма в связи с ограничением полетов в Турцию и Танзанию, сообщает пресс-служба кабмина.
«Продление отмены взносов в резервный фонд объединения туроператоров и уменьшение размера отчислений в фонд персональной ответственности (ФПО "Турпомощь", — прим. ред.) утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении. Освобождение от взносов действовало в 2020 г. в рамках поддержки туротрасли на фоне пандемии коронавируса и теперь продляется и на 2021 г.
Кроме того, в 2021 г. для турбизнеса продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 г. включительно. «Ежегодные взносы в этот фонд туроператоры будут платить в сокращённом размере – 0,25 вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2020 г.», — добавили в пресс-службе правительства. Перечислить деньги в фонд туроператорам разрешается до 15 апреля 2022 г. Такой документ будет опубликован в ближайшее время.
12 апреля Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров в связи с приостановкой авиасообщения с Турцией и Танзанией. В их числе были утвержденные сегодня правительством отмена взносов туроператорами в резервный фонд, сокращение и отсрочка уплаты взносов в ФПО «Турпомощи» в текущем году, а также предложение субсидировать вывозные рейсы.
Ранее Россия заявила об ограничении авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня.