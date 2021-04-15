Кабмин утвердил меры поддержки туроператоров после ограничения полетов в Турцию

Кроме того, в 2021 г. для турбизнеса продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 г. включительно. «Ежегодные взносы в этот фонд туроператоры будут платить в сокращённом размере – 0,25 вместо 1% общей цены турпродукта в сфере выездного туризма за 2020 г.», — добавили в пресс-службе правительства. Перечислить деньги в фонд туроператорам разрешается до 15 апреля 2022 г. Такой документ будет опубликован в ближайшее время.