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Промпроизводство в России в марте выросло на 1,1%

Ведомости

В марте 2021 г. промышленное производство в России выросло на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат.

Как отмечает ведомство, на показатель повлияли календарный фактор и завершение контрактов с длительным циклом производства в машиностроении.

Наибольший рост объемов по сравнению с мартом прошлого года показали следующие отрасли: производство прочих транспортных средств и оборудования (+50,4%), производство мебели (+31,1%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+27,1%), производство лекарственных средств и материалов (+18,8%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+18,1%), ремонт и монтаж машин и оборудования (+14.8%), производство электрического оборудования (+14,5%), производство резиновых и пластмассовых изделий (+11,5%), производство текстильных изделий (+13,2%), одежды (+14,8%), производство напитков (+8,5%) и табачных изделий (+15,0%), добыча угля (+11,3%).

Среди отраслей, которые снизили объемы производства по сравнению с мартом прошлого года: нефте- и газодобыча (-8,1%), производство готовых металлических изделий и конструкций, за исключением машин и оборудования (-8,5%), производство кокса и нефтепродуктов (-3,7%), металлургическое производство (-1,9%).

По сравнению с февралем 2021 г. в марте рост объемов показали: добыча полезных ископаемых (10,6%), обрабатывающие производства (16,9%) и отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (1,8%).

Ранее Росстат сообщил, что производство лекарственных средств в I квартале 2021 г. выросло в России на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее по теме: В январе промышленное производство снизилось и в годовом, и в месячном выражении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных