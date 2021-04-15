Промпроизводство в России в марте выросло на 1,1%

Наибольший рост объемов по сравнению с мартом прошлого года показали следующие отрасли: производство прочих транспортных средств и оборудования (+50,4%), производство мебели (+31,1%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+27,1%), производство лекарственных средств и материалов (+18,8%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+18,1%), ремонт и монтаж машин и оборудования (+14.8%), производство электрического оборудования (+14,5%), производство резиновых и пластмассовых изделий (+11,5%), производство текстильных изделий (+13,2%), одежды (+14,8%), производство напитков (+8,5%) и табачных изделий (+15,0%), добыча угля (+11,3%).