Промпроизводство в России в марте выросло на 1,1%
В марте 2021 г. промышленное производство в России выросло на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Росстат.
Как отмечает ведомство, на показатель повлияли календарный фактор и завершение контрактов с длительным циклом производства в машиностроении.
Наибольший рост объемов по сравнению с мартом прошлого года показали следующие отрасли: производство прочих транспортных средств и оборудования (+50,4%), производство мебели (+31,1%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+27,1%), производство лекарственных средств и материалов (+18,8%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+18,1%), ремонт и монтаж машин и оборудования (+14.8%), производство электрического оборудования (+14,5%), производство резиновых и пластмассовых изделий (+11,5%), производство текстильных изделий (+13,2%), одежды (+14,8%), производство напитков (+8,5%) и табачных изделий (+15,0%), добыча угля (+11,3%).
Среди отраслей, которые снизили объемы производства по сравнению с мартом прошлого года: нефте- и газодобыча (-8,1%), производство готовых металлических изделий и конструкций, за исключением машин и оборудования (-8,5%), производство кокса и нефтепродуктов (-3,7%), металлургическое производство (-1,9%).
По сравнению с февралем 2021 г. в марте рост объемов показали: добыча полезных ископаемых (10,6%), обрабатывающие производства (16,9%) и отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений (1,8%).
Ранее Росстат сообщил, что производство лекарственных средств в I квартале 2021 г. выросло в России на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.