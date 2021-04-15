Производство лекарств в России в I квартале выросло более чем на 40%
Производство лекарственных средств в I квартале 2021 г. выросло в России на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата о промышленном производстве. В марте производство лекарств выросло на 18,1% в годовом выражении, отмечается в данных ведомства.
Лекарственных препаратов в марте было изготовлено на 42,6 млрд руб., что на 21,6% больше, чем в марте прошлого года, но на 9,9% меньше, чем в феврале 2021 г.
Отмечается, что сывороток и вакцин изготовлено 1,29 млрд доз, что на 8% больше, чем в марте 2020 г., и на 23,2% больше, чем в феврале текущего года.
В целом, в I квартале 2021 года производство сложной электронной продукции медицинского назначения выросло по сравнению с I кварталом прошлого года на 2,3%, составив 4,2 млрд руб.
В целом индекс промышленного производства в I квартале сократился на 1,3% в годовом выражении. В марте по сравнению с февралем, наоборот, вырос на 12,2%.