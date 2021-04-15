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Производство лекарств в России в I квартале выросло более чем на 40%

Ведомости

Производство лекарственных средств в I квартале 2021 г. выросло в России на 40,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата о промышленном производстве. В марте производство лекарств выросло на 18,1% в годовом выражении, отмечается в данных ведомства. 

Лекарственных препаратов в марте было изготовлено на 42,6 млрд руб., что на 21,6% больше, чем в марте прошлого года, но на 9,9% меньше, чем в феврале 2021 г.

Отмечается, что сывороток и вакцин изготовлено 1,29 млрд доз, что на 8% больше, чем в марте 2020 г., и на 23,2% больше, чем в феврале текущего года. 

В целом, в I квартале 2021 года производство сложной электронной продукции медицинского назначения выросло по сравнению с I кварталом прошлого года на 2,3%, составив 4,2 млрд руб.

В целом индекс промышленного производства в I квартале сократился на 1,3% в годовом выражении. В марте по сравнению с февралем, наоборот, вырос на 12,2%. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных