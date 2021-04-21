Минприроды оценило убыток российских предприятий от углеродного налога ЕС

Глава ведомства заявил о реализации в России законопроекта об ограничении выбросов парниковых газов в атмосферу и стратегии низкоуглеродного развития. По его словам, эти документы должны стать основой для изменения экономического уклада. Кроме того, правительство планирует ввести обязательную углеродную отчетность и осуществлять ее государственный учет, создать инфраструктуру для регистрации и верификации климатических проектов и торговли углеродными единицами.