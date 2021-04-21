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Минприроды оценило убыток российских предприятий от углеродного налога ЕС

Ведомости

Российские предприятия — экспортеры продукции, производство которой сопряжено с высоким уровнем выбросов парниковых газов в атмосферу, могут ежегодно терять более 3 млрд евро из-за углеродного налога Европейского союза (ЕС), сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

«Наши крупнейшие угольные, металлургические, нефтеперерабатывающие и другие предприятия в зоне риска из-за усиления международного климатического регулирования. По предварительным оценкам, негативный эффект от углеродного налога ЕС для российских экспортеров может превысить три миллиарда евро в год», — сказал он, подчеркнув необходимость «защитить углеродоемкий российский экспортный потенциал» (цитата по «РИА Новости»).

Глава ведомства заявил о реализации в России законопроекта об ограничении выбросов парниковых газов в атмосферу и стратегии низкоуглеродного развития. По его словам, эти документы должны стать основой для изменения экономического уклада. Кроме того, правительство планирует ввести обязательную углеродную отчетность и осуществлять ее государственный учет, создать инфраструктуру для регистрации и верификации климатических проектов и торговли углеродными единицами.

Ранее парламент ЕС принял резолюцию о введении углеродного налога, или механизма таможенной углеродной корректировки (carbon border adjustment mechanism, CBAM). В Европе хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами углекислого газа, и товары других государств, применяющих технологии с высокими выбросами.

В начале апреля аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza посчитали, что число зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха за 2020 г. увеличилось по сравнению с 2019 г. в 3,8 раза и достигло 243. По данным экспертов, этот показатель является худшим как минимум за 16 лет.

Ранее по теме: Регулирование выбросов парниковых газов в России начнется со следующего года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных