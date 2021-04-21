Минприроды оценило убыток российских предприятий от углеродного налога ЕС
Российские предприятия — экспортеры продукции, производство которой сопряжено с высоким уровнем выбросов парниковых газов в атмосферу, могут ежегодно терять более 3 млрд евро из-за углеродного налога Европейского союза (ЕС), сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
«Наши крупнейшие угольные, металлургические, нефтеперерабатывающие и другие предприятия в зоне риска из-за усиления международного климатического регулирования. По предварительным оценкам, негативный эффект от углеродного налога ЕС для российских экспортеров может превысить три миллиарда евро в год», — сказал он, подчеркнув необходимость «защитить углеродоемкий российский экспортный потенциал» (цитата по «РИА Новости»).
Глава ведомства заявил о реализации в России законопроекта об ограничении выбросов парниковых газов в атмосферу и стратегии низкоуглеродного развития. По его словам, эти документы должны стать основой для изменения экономического уклада. Кроме того, правительство планирует ввести обязательную углеродную отчетность и осуществлять ее государственный учет, создать инфраструктуру для регистрации и верификации климатических проектов и торговли углеродными единицами.
Ранее парламент ЕС принял резолюцию о введении углеродного налога, или механизма таможенной углеродной корректировки (carbon border adjustment mechanism, CBAM). В Европе хотят уравнять продукцию, произведенную в ЕС с минимальными выбросами углекислого газа, и товары других государств, применяющих технологии с высокими выбросами.
В начале апреля аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza посчитали, что число зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха за 2020 г. увеличилось по сравнению с 2019 г. в 3,8 раза и достигло 243. По данным экспертов, этот показатель является худшим как минимум за 16 лет.