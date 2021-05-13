«Сбер» занял 51-е место в мировом рейтинге компаний Global 2000
«Cбер» занял 51-е место в мировом рейтинге Forbes крупнейших публичных компаний Global 2000 и 1 место среди всех российских компаний.
Рейтинг формируется на основе четырех основных показателей: продажи, прибыль, активы, рыночная стоимость. В прошлом году «Сбер» не вошел даже в топ-100: он оказался на 402-м месте в общем списке и 6-м месте среди российских компаний. В этом году в первую сотню мировых компаний по оценке Forbes кроме «Сбера» попала также «Роснефть», однако ее аналитики журнала поместили на 99-е место.
«Сургутнефтегаз» оказался на 309-м, а «Газпром» — на 367-м месте. В топ-500 из российских компаний попали также «Норникель» (388-е место) и «Лукойл» (467-е место).
В топ-5 общемирового рейтинга вошли Промышленный и коммерческий банк Китая, американские JPMorgan Chase и Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, Китайский строительный банк и Saudi Aramco. Apple оказалась на 6-м месте, Bank of America — на 7-м, на 8 — Ping An Insurance Group, а на 9-м — Сельскохозяйственный банк Китая. Топ-10 замкнул Amazon.
В конце марта «Сбер» впервые за четыре года, с 2017 г., возглавил рейтинг надежных банков в России по версии Forbes. В тройку лидеров рейтинга также вошли Райффайзенбанк и Росбанк.