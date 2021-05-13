«Сбер» занял 51-е место в мировом рейтинге компаний Global 2000

Рейтинг формируется на основе четырех основных показателей: продажи, прибыль, активы, рыночная стоимость. В прошлом году «Сбер» не вошел даже в топ-100: он оказался на 402-м месте в общем списке и 6-м месте среди российских компаний. В этом году в первую сотню мировых компаний по оценке Forbes кроме «Сбера» попала также «Роснефть», однако ее аналитики журнала поместили на 99-е место.