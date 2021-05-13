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ВЭБ и «Сбер» закрыли сделку по поставке автобусов в Тверскую область

Ведомости

Госкорпорация ВЭБ.РФ и «Сбер» закрыли сделку по финансированию поставки автобусов в Тверскую область, сообщили в пресс-службе ВЭБа.

«Сбер предоставил Верхневолжскому АТП возвратный лизинг, кредит и банковские гарантии в рамках государственных контрактов, что позволило крупнейшему перевозчику области полностью погасить обязательства перед ВЭБ.РФ в размере 2,66 млрд руб.», — говорится в сообщении.

По данным ВЭБа, в Твери и Калининском районе Тверской области была реализована новая модель общественного транспорта с оптимизированной транспортной сетью, электронным билетом и ИТ-платформой для управления системой транспорта.

ВЭБ.РФ профинансировал поставку 438 современных и экологичных автобусов производства группы ГАЗ. А «Сбер» в этом проекте реализовал систему безналичной оплаты проезда с использованием технологии Social ID и с применением платежных инструментов: транспортных и банковских карт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных