ВЭБ и «Сбер» закрыли сделку по поставке автобусов в Тверскую область

ВЭБ.РФ профинансировал поставку 438 современных и экологичных автобусов производства группы ГАЗ. А «Сбер» в этом проекте реализовал систему безналичной оплаты проезда с использованием технологии Social ID и с применением платежных инструментов: транспортных и банковских карт.