ВЭБ и «Сбер» закрыли сделку по поставке автобусов в Тверскую область
Госкорпорация ВЭБ.РФ и «Сбер» закрыли сделку по финансированию поставки автобусов в Тверскую область, сообщили в пресс-службе ВЭБа.
«Сбер предоставил Верхневолжскому АТП возвратный лизинг, кредит и банковские гарантии в рамках государственных контрактов, что позволило крупнейшему перевозчику области полностью погасить обязательства перед ВЭБ.РФ в размере 2,66 млрд руб.», — говорится в сообщении.
По данным ВЭБа, в Твери и Калининском районе Тверской области была реализована новая модель общественного транспорта с оптимизированной транспортной сетью, электронным билетом и ИТ-платформой для управления системой транспорта.
ВЭБ.РФ профинансировал поставку 438 современных и экологичных автобусов производства группы ГАЗ. А «Сбер» в этом проекте реализовал систему безналичной оплаты проезда с использованием технологии Social ID и с применением платежных инструментов: транспортных и банковских карт.