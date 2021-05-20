Аналитики назвали займы друзей основным источником средств для малого бизнеса

«Из тех, кто привлекал дополнительное финансирование, более четверти (27% предпринимателей) взяли деньги у друзей, близких или других частных лиц для финансирования своей деятельности», — говорится в сообщении. Популярность такой схемы финансирования бизнеса в современной России является обратной стороной низкой доступности банковских кредитов для МСБ, объяснил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.