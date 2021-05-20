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Аналитики назвали займы друзей основным источником средств для малого бизнеса

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Более четверти — 27% — представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), привлекавших за последний год дополнительное финансирование своей деятельности, занимали деньги у друзей и близких, сообщает РБК со ссылкой на исследование Промсвязьбанка, ассоциации «Опора России» и агентства Magram Market Research.

«Из тех, кто привлекал дополнительное финансирование, более четверти (27% предпринимателей) взяли деньги у друзей, близких или других частных лиц для финансирования своей деятельности», — говорится в сообщении. Популярность такой схемы финансирования бизнеса в современной России является обратной стороной низкой доступности банковских кредитов для МСБ, объяснил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Привлекали дополнительные средства за последний год 58% малых и средних предпринимателей. Потребности МСБ в дополнительном финансировании увеличила пандемия коронавируса, говорят аналитики. Источниками средств для предпринимателей также стали банковские кредиты для малого бизнеса (26%), льготные и беспроцентные кредиты в рамках антикризисных программ государства (18%) и кредиты в банках от имени физических лиц (9%). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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