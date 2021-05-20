Аналитики назвали займы друзей основным источником средств для малого бизнеса
Более четверти — 27% — представителей малого и среднего бизнеса (МСБ), привлекавших за последний год дополнительное финансирование своей деятельности, занимали деньги у друзей и близких, сообщает РБК со ссылкой на исследование Промсвязьбанка, ассоциации «Опора России» и агентства Magram Market Research.
«Из тех, кто привлекал дополнительное финансирование, более четверти (27% предпринимателей) взяли деньги у друзей, близких или других частных лиц для финансирования своей деятельности», — говорится в сообщении. Популярность такой схемы финансирования бизнеса в современной России является обратной стороной низкой доступности банковских кредитов для МСБ, объяснил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Привлекали дополнительные средства за последний год 58% малых и средних предпринимателей. Потребности МСБ в дополнительном финансировании увеличила пандемия коронавируса, говорят аналитики. Источниками средств для предпринимателей также стали банковские кредиты для малого бизнеса (26%), льготные и беспроцентные кредиты в рамках антикризисных программ государства (18%) и кредиты в банках от имени физических лиц (9%).