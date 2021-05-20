Дивиденды «Норникеля» за 2020 год снизились почти на 20%

Акционеры «Норильского никеля» в ходе годового собрания приняли решение о выплате финальных дивидендов за 2020 год (за IV квартал) в размере 1,021 тыс. руб. на одну акцию (около $13,86 на акцию). Об этом говорится в сообщении компании. Общий размер денежных средств, которые будут направлены на выплату дивидендов, составит 161,6 млрд руб. (около $2,2 млрд).