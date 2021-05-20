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Дивиденды «Норникеля» за 2020 год снизились почти на 20%

Ведомости

Акционеры «Норильского никеля» в ходе годового собрания приняли решение о выплате финальных дивидендов за 2020 год (за IV квартал) в размере 1,021 тыс. руб. на одну акцию (около $13,86 на акцию). Об этом говорится в сообщении компании. Общий размер денежных средств, которые будут направлены на выплату дивидендов, составит 161,6 млрд руб. (около $2,2 млрд).

С учетом промежуточных дивидендов за девять месяцев 2020 г. (98,642 млрд руб.) общая сумма дивидендов за 2020 г. составит 260,245 млрд рублей ($3,5 млрд). В прошлом году компания не выплачивала дивиденды за шесть месяцев, таким образом, суммарные дивиденды по итогам 2020 г. снизились на 19,6% относительно уровня дивидендов за 2019 г.

В 2019 г. «Норникель» выплачивал промежуточные дивиденды — за шесть месяцев в объеме 88,174 млрд руб. (557,2 руб. на акцию) и девять месяцев в объеме 95,595 млрд руб. (604,09 руб. на акцию). Финальные дивиденды по итогам 2019 года составляли 139,878 млрд руб. (883,93 руб. на акцию). Суммарные дивиденды составили 323,647 млрд руб.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 1 июня 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных