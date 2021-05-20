Дивиденды «Норникеля» за 2020 год снизились почти на 20%
Акционеры «Норильского никеля» в ходе годового собрания приняли решение о выплате финальных дивидендов за 2020 год (за IV квартал) в размере 1,021 тыс. руб. на одну акцию (около $13,86 на акцию). Об этом говорится в сообщении компании. Общий размер денежных средств, которые будут направлены на выплату дивидендов, составит 161,6 млрд руб. (около $2,2 млрд).
С учетом промежуточных дивидендов за девять месяцев 2020 г. (98,642 млрд руб.) общая сумма дивидендов за 2020 г. составит 260,245 млрд рублей ($3,5 млрд). В прошлом году компания не выплачивала дивиденды за шесть месяцев, таким образом, суммарные дивиденды по итогам 2020 г. снизились на 19,6% относительно уровня дивидендов за 2019 г.
В 2019 г. «Норникель» выплачивал промежуточные дивиденды — за шесть месяцев в объеме 88,174 млрд руб. (557,2 руб. на акцию) и девять месяцев в объеме 95,595 млрд руб. (604,09 руб. на акцию). Финальные дивиденды по итогам 2019 года составляли 139,878 млрд руб. (883,93 руб. на акцию). Суммарные дивиденды составили 323,647 млрд руб.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 1 июня 2021 г.