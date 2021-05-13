«Норникель» полностью восстановил добычу на руднике «Октябрьский» после подтопления

После сообщения о возобновлении работ на руднике «Октябрьский» акции «Норникеля» на Московской бирже подорожали на 0,27% по отношению к закрытию торгов предыдущей сессии. На 14:01 по мск стоимость одной акции выросла до 27 314 руб.