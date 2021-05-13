«Норникель» полностью восстановил добычу на руднике «Октябрьский» после подтопления
«Рудник «Октябрьский» вышел на объем ежедневной добычи в 14,1 тысяч тонн, что составляет 100% от плановых показателей», — отмечается в сообщении.
Как отметил старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин, к 1 июня планируется постепенное возобновление добычи руды на руднике «Таймырский».
После сообщения о возобновлении работ на руднике «Октябрьский» акции «Норникеля» на Московской бирже подорожали на 0,27% по отношению к закрытию торгов предыдущей сессии. На 14:01 по мск стоимость одной акции выросла до 27 314 руб.
«Норникель» частично приостановил деятельность рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления 24 февраля. Компания объяснила, что приняла это решение, руководствуясь правилами техники безопасности.