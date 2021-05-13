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«Норникель» полностью восстановил добычу на руднике «Октябрьский» после подтопления

Ведомости

«Норникель» полностью возобновил добычу на руднике «Октябрьский» после подтопления, говорится в сообщении компании. 

«Рудник «Октябрьский» вышел на объем ежедневной добычи в 14,1 тысяч тонн, что составляет 100% от плановых показателей», — отмечается в сообщении. 

Как отметил старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин, к 1 июня планируется постепенное возобновление добычи руды на руднике «Таймырский». 

После сообщения о возобновлении работ на руднике «Октябрьский» акции «Норникеля» на Московской бирже подорожали на 0,27% по отношению к закрытию торгов предыдущей сессии. На 14:01 по мск стоимость одной акции выросла до 27 314 руб. 

«Норникель» частично приостановил деятельность рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления 24 февраля. Компания объяснила, что приняла это решение, руководствуясь правилами техники безопасности. 

Ранее по теме: Акции «Норникеля» выросли после уточнения сроков восстановления добычи на руднике

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных