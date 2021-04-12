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Акции «Норникеля» выросли после уточнения сроков восстановления добычи на руднике

Ведомости

Акции «Норникеля» выросли более чем на 4% на фоне сообщения о том, что добыча будет восстановлена на ранее подтопленном руднике «Октябрьский» до конца апреля, а не в первой декаде мая, как планировалось. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 14:16 бумаги компании выросли на 4,16% по сравнению с закрытием предыдущей сессии, до 25 420 руб. за акцию. Рост происходит на фоне того, что пресс-служба «Норникеля» сообщила о том, что сейчас загрузка мощностей «Октябрьского» рудника составляет 60%, а полное восстановление добычи на нем планируется уже до конца апреля.

«Норникель» также рассчитывает вывести Норильскую обогатительную фабрику на полную мощность после февральской аварии к октябрю 2021 г.

«Норникель» частично приостановил деятельность рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления 24 февраля. Компания объяснила, что приняла это решение, руководствуясь правилами техники безопасности. Изначально компания планировала полностью восстановить добычу на «Октябрьском» в первой декаде мая, а на «Таймырском» — в начале июня.

Ранее по теме: Акции «Норникеля» подорожали на новостях о возобновлении добычи на аварийных рудниках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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