Акции «Норникеля» выросли после уточнения сроков восстановления добычи на руднике

По состоянию на 14:16 бумаги компании выросли на 4,16% по сравнению с закрытием предыдущей сессии, до 25 420 руб. за акцию. Рост происходит на фоне того, что пресс-служба «Норникеля» сообщила о том, что сейчас загрузка мощностей «Октябрьского» рудника составляет 60%, а полное восстановление добычи на нем планируется уже до конца апреля.