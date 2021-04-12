Акции «Норникеля» выросли после уточнения сроков восстановления добычи на руднике
Акции «Норникеля» выросли более чем на 4% на фоне сообщения о том, что добыча будет восстановлена на ранее подтопленном руднике «Октябрьский» до конца апреля, а не в первой декаде мая, как планировалось. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
По состоянию на 14:16 бумаги компании выросли на 4,16% по сравнению с закрытием предыдущей сессии, до 25 420 руб. за акцию. Рост происходит на фоне того, что пресс-служба «Норникеля» сообщила о том, что сейчас загрузка мощностей «Октябрьского» рудника составляет 60%, а полное восстановление добычи на нем планируется уже до конца апреля.
«Норникель» также рассчитывает вывести Норильскую обогатительную фабрику на полную мощность после февральской аварии к октябрю 2021 г.
«Норникель» частично приостановил деятельность рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления 24 февраля. Компания объяснила, что приняла это решение, руководствуясь правилами техники безопасности. Изначально компания планировала полностью восстановить добычу на «Октябрьском» в первой декаде мая, а на «Таймырском» — в начале июня.