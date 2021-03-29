Акции «Норникеля» подорожали на новостях о возобновлении добычи на аварийных рудниках

Кроме того, компания обновила даты выхода производства на полную мощность. «Рудник «Октябрьский» (объем добычи — 5,0 млн т руды в год) полностью восстановит добычу в первой декаде мая, возобновление добычи на руднике «Таймырский» (4,3 млн т руды в год) намечено на начало июня», — говорится в сообщении. До этого восстановление объемов добычи «Октябрьского» допускалось в конце апреля.