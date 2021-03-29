Акции «Норникеля» подорожали на новостях о возобновлении добычи на аварийных рудниках
Акции «Норникеля» на Московской бирже подорожали более чем на 4% после новостей о возобновлении добычи на ранее подтопленных рудниках «Таймырский» и «Октябрьский», а также обновленных сроков полного восстановления производства на них.
По данным площадки, на 11:21 мск бумаги «Норникеля» выросли 4,3% по сравнению с закрытием предыдущей сессии, до 23 160 руб. за акцию. Это произошло после того, как «Норникель» подтвердил возобновление добычи на ранее подтопленных рудниках после спуска воды и остановки ее притока 27 марта.
Кроме того, компания обновила даты выхода производства на полную мощность. «Рудник «Октябрьский» (объем добычи — 5,0 млн т руды в год) полностью восстановит добычу в первой декаде мая, возобновление добычи на руднике «Таймырский» (4,3 млн т руды в год) намечено на начало июня», — говорится в сообщении. До этого восстановление объемов добычи «Октябрьского» допускалось в конце апреля.
В «Норникеле» также обнародовали предварительную годовую оценку снижения добычи никеля, меди и платины в связи с инцидентом. «Снижение объемов производственной программы 2021 г. в базовом сценарии относительно ранее утвержденных годовых планов составит порядка 35 тысяч тонн никеля, 65 тысяч тонн меди, 22 тонны металлов платиновой группы», — пояснили в компании.
«Норникель» частично приостановил деятельность рудников «Октябрьский» и «Таймырский» из-за подтопления 24 февраля. Компания объяснила, что приняла это решение, руководствуясь правилами техники безопасности.