Шувалов оценил экономический эффект от комплекса по переработке газа в Усть-Луге

Строительство КПЭГ, который объединит газопереработку, газохимию и сжижение природного газа, началось 21 мая, сообщил «Газпром». В него войдут два предприятия: интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа (ГПК) и технологически связанный с ГПК газохимический комплекс (ГХК). По оценке «Газпрома», ГПК станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и одним из самых мощных в мире.