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Шувалов оценил экономический эффект от комплекса по переработке газа в Усть-Луге

Ведомости

Комплекс по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в районе Усть-Луги после выхода на проектную мощность увеличит валовый региональный продукт Ленинградской области на 30%, региональный экспорт — на 50%, сообщил «Ведомостям» через пресс-службу председатель госкорпорации ВЭБ.РФ, участвующей в проекте, Игорь Шувалов.

«Будет дан огромный импульс развитию Ленинградской области и близлежащих муниципалитетов. По оценкам, на треть увеличится ВРП, в 1,5 раза — региональный экспорт. Самое главное — проект меняет не только экономику, но и жизнь вокруг. На период строительства здесь будут созданы порядка 70 тыс. рабочих мест», — пояснил Шувалов.

Он добавил, что КПЭГ «даст отличный эффект с точки зрения наращивания экспорта России» и позволит нарастить объемы переработки газа, производства СПГ и полиэтилена.

Строительство КПЭГ, который объединит газопереработку, газохимию и сжижение природного газа, началось 21 мая, сообщил «Газпром». В него войдут два предприятия: интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа (ГПК) и технологически связанный с ГПК газохимический комплекс (ГХК). По оценке «Газпрома», ГПК станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и одним из самых мощных в мире.

Проект КПЭГ реализуют «Газпром» и «Русгаздобыча» при финансовой и консультативной поддержке ВЭБ.РФ. Строительство первой очереди комплекса должно завершиться в четвертом квартале 2023 года, второй — ровно год спустя. При запуске предприятие будет перерабатывать 45 млрд кубометров газа в год, производя 13 млн тонн СПГ и примерно 3 млн тонн полимеров, уточнили в ВЭБ.РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных