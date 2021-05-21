Шувалов оценил экономический эффект от комплекса по переработке газа в Усть-Луге
Комплекс по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в районе Усть-Луги после выхода на проектную мощность увеличит валовый региональный продукт Ленинградской области на 30%, региональный экспорт — на 50%, сообщил «Ведомостям» через пресс-службу председатель госкорпорации ВЭБ.РФ, участвующей в проекте, Игорь Шувалов.
«Будет дан огромный импульс развитию Ленинградской области и близлежащих муниципалитетов. По оценкам, на треть увеличится ВРП, в 1,5 раза — региональный экспорт. Самое главное — проект меняет не только экономику, но и жизнь вокруг. На период строительства здесь будут созданы порядка 70 тыс. рабочих мест», — пояснил Шувалов.
Он добавил, что КПЭГ «даст отличный эффект с точки зрения наращивания экспорта России» и позволит нарастить объемы переработки газа, производства СПГ и полиэтилена.
Строительство КПЭГ, который объединит газопереработку, газохимию и сжижение природного газа, началось 21 мая, сообщил «Газпром». В него войдут два предприятия: интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа (ГПК) и технологически связанный с ГПК газохимический комплекс (ГХК). По оценке «Газпрома», ГПК станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и одним из самых мощных в мире.
Проект КПЭГ реализуют «Газпром» и «Русгаздобыча» при финансовой и консультативной поддержке ВЭБ.РФ. Строительство первой очереди комплекса должно завершиться в четвертом квартале 2023 года, второй — ровно год спустя. При запуске предприятие будет перерабатывать 45 млрд кубометров газа в год, производя 13 млн тонн СПГ и примерно 3 млн тонн полимеров, уточнили в ВЭБ.РФ.