S7 в конце июня начнет летать в хорватские Сплит и Задар
S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на прямые рейсы из Москвы в хорватские Сплит и Задар, сообщается на сайте компании. Перевозчик начнет выполнять рейсы с конца июня.
«Рейс из Москвы в Сплит будет выполняться по пятницам начиная с 25 июня.Рейс из Москвы в Задар будет выполняться по субботам начиная с 26 июня», — говорится в сообщении.
Полеты по указанным направлениям будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-800. Новые рейсы дополнят полетную программу S7 Airlines в Хорватию. Ранее авиакомпания запустила рейс из Москвы в Пулу, который выполняется по воскресеньям.