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S7 в конце июня начнет летать в хорватские Сплит и Задар

Ведомости

S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на прямые рейсы из Москвы в хорватские Сплит и Задар, сообщается на сайте компании. Перевозчик начнет выполнять рейсы с конца июня.

«Рейс из Москвы в Сплит будет выполняться по пятницам начиная с 25 июня.Рейс из Москвы в Задар будет выполняться по субботам начиная с 26 июня», — говорится в сообщении.

Полеты по указанным направлениям будут осуществляться на лайнерах Boeing 737-800. Новые рейсы дополнят полетную программу S7 Airlines в Хорватию. Ранее авиакомпания запустила рейс из Москвы в Пулу, который выполняется по воскресеньям.

В апреле S7 Airlines открыла продажу на еженедельные рейсы в мае из Москвы в Болонью (Италия), Ираклион (Греция), Ганновер и Кельн (Германия), Дублин (Ирландия) и Варну (Болгария). При этом авиакомпания отменила рейсы в Турцию до конца лета в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных