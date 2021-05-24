S7 в конце июня начнет летать в хорватские Сплит и Задар

В апреле S7 Airlines открыла продажу на еженедельные рейсы в мае из Москвы в Болонью (Италия), Ираклион (Греция), Ганновер и Кельн (Германия), Дублин (Ирландия) и Варну (Болгария). При этом авиакомпания отменила рейсы в Турцию до конца лета в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой.