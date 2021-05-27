Основательница Wildberries выдвинута в набсовет ВТБ
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук войдет в состав наблюдательного совета ВТБ, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к набсовету. Заседание, на котором будет рассмотрена ее кандидатура, состоится 27 мая.
Предполагается, что состав набсовета ВТБ покинет председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. 10 марта ВТБ опубликовал список кандидатов, в котором он не фигурировал. Кроме того, по данным источника «Интерфакса», из списка кандидатов уже исключен президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов, место которого и займет Бакальчук.
В пресс-службе ВТБ отказались подтвердить информацию о выдвижении Бакальчук. «Мы не комментируем решения набсовета до их официальной публикации», — заявили «Ведомостям» в кредитной организации.
В пресс-службе Wildberries на момент публикации на запрос не ответили.
По данным Forbes, Бакальчук является богатейшей женщиной России и занимает 13 место в рейтинге 200 самых богатых предпринимателей страны. Издание оценивает ее состояние в $13 млрд руб.
12 февраля этого года Бакальчук стала владелицей 100% доли банка «Стандарт-кредит». В Wildberries тогда рассказали «Ведомостям», что покупка направлена на дальнейшее развитие действующих сервисов ритейлера для покупателей и бизнеса и запуска новых. В компании предпринимательнице принадлежит доля в 99%.
Изменения в набсовете ожидаются на фоне сделки по продаже акций ВТБ. Ранее, в ноябре прошлого года, «Траст» приобрел 9% акций кредитной организации у «Открытия». Сделка была нацелена на то, чтобы «исключить владение одним системно значимым банком более чем 9% акций конкурирующего системно значимого банка», сообщал Банк России. 18 мая «Траст» объявил о намерении продать принадлежащие ему 1,18 трлн акций ВТБ.