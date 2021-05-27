Основательница Wildberries выдвинута в набсовет ВТБ

Изменения в набсовете ожидаются на фоне сделки по продаже акций ВТБ. Ранее, в ноябре прошлого года, «Траст» приобрел 9% акций кредитной организации у «Открытия». Сделка была нацелена на то, чтобы «исключить владение одним системно значимым банком более чем 9% акций конкурирующего системно значимого банка», сообщал Банк России. 18 мая «Траст» объявил о намерении продать принадлежащие ему 1,18 трлн акций ВТБ.