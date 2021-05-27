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Основательница Wildberries выдвинута в набсовет ВТБ

Ведомости

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук войдет в состав наблюдательного совета ВТБ, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к набсовету. Заседание, на котором будет рассмотрена ее кандидатура, состоится 27 мая. 

Предполагается, что состав набсовета ВТБ покинет председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. 10 марта ВТБ опубликовал список кандидатов, в котором он не фигурировал. Кроме того, по данным источника «Интерфакса», из списка кандидатов уже исключен президент — председатель правления банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов, место которого и займет Бакальчук.

В пресс-службе ВТБ отказались подтвердить информацию о выдвижении Бакальчук. «Мы не комментируем решения набсовета до их официальной публикации», — заявили «Ведомостям» в кредитной организации.

В пресс-службе Wildberries на момент публикации на запрос не ответили.

По данным Forbes, Бакальчук является богатейшей женщиной России и занимает 13 место в рейтинге 200 самых богатых предпринимателей страны. Издание оценивает ее состояние в $13 млрд руб. 

12 февраля этого года Бакальчук стала владелицей 100% доли банка «Стандарт-кредит». В Wildberries тогда рассказали «Ведомостям», что покупка направлена на дальнейшее развитие действующих сервисов ритейлера для покупателей и бизнеса и запуска новых. В компании предпринимательнице принадлежит доля в 99%.

Изменения в набсовете ожидаются на фоне сделки по продаже акций ВТБ. Ранее, в ноябре прошлого года, «Траст» приобрел 9% акций кредитной организации у «Открытия». Сделка была нацелена на то, чтобы «исключить владение одним системно значимым банком более чем 9% акций конкурирующего системно значимого банка», сообщал Банк России. 18 мая «Траст» объявил о намерении продать принадлежащие ему 1,18 трлн акций ВТБ. 

Ранее по теме: «Траст» объявил о продаже 9% акций ВТБ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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