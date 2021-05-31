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«Аэрофлот» открыл международный хаб в Красноярске

Ведомости

Компания «Аэрофлот» открыла хаб в международном аэропорту Красноярска, сообщила пресс-служба перевозчика. 

Программа регулярных полетов «Аэрофлота» в российские города начнется 1 июня. На начальном этапе расписание прямых рейсов из Красноярска будет включать пять направлений: Благовещенск, Иркутск, Краснодар, Симферополь и Сочи. Затем маршрутная сеть авиакомпании будет дополняться новыми внутрироссийскими и международными направлениями. Ожидается, что летом хабом воспользуются более 100 тыс. пассажиров «Аэрофлота», рассказали в авиакомпании.

«Аэрофлот» принял решение сделать Красноярск своим вторым международным хабом и выполнять отсюда прямые рейсы за рубеж и в другие российские города помимо Москвы в 2018 г. Сейчас все рейсы «Аэрофлот» выполняет из «Шереметьево». Полеты из Красноярска должны были начаться в конце марта 2020 г., однако с учетом эпидемиологической обстановки «Аэрофлот» перенес открытие хаба. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных