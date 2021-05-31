«Аэрофлот» открыл международный хаб в Красноярске

«Аэрофлот» принял решение сделать Красноярск своим вторым международным хабом и выполнять отсюда прямые рейсы за рубеж и в другие российские города помимо Москвы в 2018 г. Сейчас все рейсы «Аэрофлот» выполняет из «Шереметьево». Полеты из Красноярска должны были начаться в конце марта 2020 г., однако с учетом эпидемиологической обстановки «Аэрофлот» перенес открытие хаба.