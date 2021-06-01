Delivery Club запустил доставку к яхтам и катерам в Сочи
Delivery Club запустил доставку на гидроциклах к яхтам и катерам в Сочи, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе сервиса. Заказать доставку можно с 12.00 до 18.00 с 1 июня. В подборке ресторанов, доступных к заказу, будет десять заведений, среди которых McDonalds, KFC, Burger King и другие.
Для того чтобы сделать заказ, пользователь должен указать в строке адреса «Морской порт Сочи», выбрать подборку «Доставка на яхты», а в комментариях к заказу уточнить информацию о судне (номер и название), а также ориентир по ближайшей точке на берегу.
«Доставка на гидроцикле будет осуществляться по стандартной стоимости сервиса. Во время волнений в море пользователям не рекомендуется заказывать напитки в стаканчиках. Доставка на яхту будет доступна, если она находится в радиусе пяти миль от берега», — рассказали в пресс-службе.