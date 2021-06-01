Delivery Club запустил доставку к яхтам и катерам в Сочи

Delivery Club запустил доставку на гидроциклах к яхтам и катерам в Сочи, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе сервиса. Заказать доставку можно с 12.00 до 18.00 с 1 июня. В подборке ресторанов, доступных к заказу, будет десять заведений, среди которых McDonalds, KFC, Burger King и другие.