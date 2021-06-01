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Delivery Club запустил доставку к яхтам и катерам в Сочи

Ведомости

Delivery Club запустил доставку на гидроциклах к яхтам и катерам в Сочи, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе сервиса. Заказать доставку можно с 12.00 до 18.00 с 1 июня. В подборке ресторанов, доступных к заказу, будет десять заведений, среди которых McDonalds, KFC, Burger King и другие.

Для того чтобы сделать заказ, пользователь должен указать в строке адреса «Морской порт Сочи», выбрать подборку «Доставка на яхты», а в комментариях к заказу уточнить информацию о судне (номер и название), а также ориентир по ближайшей точке на берегу.

«Доставка на гидроцикле будет осуществляться по стандартной стоимости сервиса. Во время волнений в море пользователям не рекомендуется заказывать напитки в стаканчиках. Доставка на яхту будет доступна, если она находится в радиусе пяти миль от берега», — рассказали в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных