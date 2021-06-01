«Яндекс» откроет пользователям доступ к управлению собственными данными

«Данные о пользователях, их интересах и действиях — лайках и дизлайках, отзывах, поездках и так далее — помогают нам делать удобные и персонализированные сервисы. Яндекс бережно хранит и надежно защищает эту информацию. При этом мы — за прозрачность: у человека должна быть возможность проверить, что Яндекс знает о нем, и распорядиться этими данными по своему усмотрению», — пояснил директор «Яндекса» по защите данных Иван Черевко.