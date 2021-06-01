«Яндекс» откроет пользователям доступ к управлению собственными данными
Пользователи получат возможность запросить архив с информацией, которую накопили о них разные сервисы «Яндекса», и смогут удалять данные о себе, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
«Данные о пользователях, их интересах и действиях — лайках и дизлайках, отзывах, поездках и так далее — помогают нам делать удобные и персонализированные сервисы. Яндекс бережно хранит и надежно защищает эту информацию. При этом мы — за прозрачность: у человека должна быть возможность проверить, что Яндекс знает о нем, и распорядиться этими данными по своему усмотрению», — пояснил директор «Яндекса» по защите данных Иван Черевко.
В архив войдут сведения более чем из 50 сервисов «Яндекса». Он будет формироваться в течение нескольких дней, после чего на электронную почту клиента придет письмо, а сам файл с архивом появится в «Яндекс ID».
«Яндекс ID» — это аккаунт пользователя на «Яндексе» и центр управления личными данными и настройками. Инструмент для управления информацией является частью «Яндекс ID», найти его можно в разделе «Управление аккаунтом».
На первом этапе клиенты смогут удалить сведения, накопленные голосовым помощником «Алиса», «Яндекс. Музыкой», «Яндекс. Картами», «Яндекс. Почтой», «Яндекс. Диском», «Яндекс. Дзеном», «Яндекс. Переводчиком», «Яндекс. Погодой», «Яндекс. Мессенджером», «Яндекс. Бизнесом» и «Яндекс. Станцией». В целом до конца 2021 г. в перечень войдут все основные сервисы компании, уточнили в пресс-службе.
При этом в «Яндексе» уточнили, что удаление накопленных данных — необратимый процесс, который может негативно отразиться на точности работы некоторых сервисов. Например, «Яндекс. Музыка» уже не будет рекомендовать песни, основываясь на истории прослушиваний и ранее понравившихся треках.
Если же пользователь все-таки решит стереть информацию, наибольшая ее часть будет удалена в течение суток. Однако некоторые сведения «Яндекс» по закону обязан хранить определенное время. Подобные данные компания перестанет обрабатывать после получения запроса на удаление и сотрет, как только истечет срок хранения.