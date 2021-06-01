Собянин удвоил субсидии на покупку электромобилей для такси и каршеринга

«При приобретении электромобиля размер субсидии будет увеличен в 2 раза по сравнению с субсидией на покупку автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, при этом стоимость электромобиля не должна превышать 4 млн рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что эта мера будет способствовать расширению использования электротранспорта в такси и каршеринге.