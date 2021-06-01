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Собянин удвоил субсидии на покупку электромобилей для такси и каршеринга

Ведомости

В Москве увеличили в два раза субсидию на покупку электромобилей для каршеринговых и таксомоторных компаний, соответствующее постановление по подписал мэр столицы Сергей Собянин, передает пресс-служба мэрии.

«При приобретении электромобиля размер субсидии будет увеличен в 2 раза по сравнению с субсидией на покупку автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, при этом стоимость электромобиля не должна превышать 4 млн рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что эта мера будет способствовать расширению использования электротранспорта в такси и каршеринге.

Кроме того, в отношении перевозчиков, покупающих автомобили с двигателем внутреннего сгорания, установлено ограничение Евро-4 (ранее допускалось приобретение автомобилей такси экологического класса Евро-3).

Это уже не первая льгота, которая касается легкового электротранспорта в столице. В ноябре 2019 г. мэрия Москвы отменила транспортный налог для владельцев электромобилей. Льгота будет действовать пять лет — до конца декабря 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных