Собянин удвоил субсидии на покупку электромобилей для такси и каршеринга
В Москве увеличили в два раза субсидию на покупку электромобилей для каршеринговых и таксомоторных компаний, соответствующее постановление по подписал мэр столицы Сергей Собянин, передает пресс-служба мэрии.
«При приобретении электромобиля размер субсидии будет увеличен в 2 раза по сравнению с субсидией на покупку автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, при этом стоимость электромобиля не должна превышать 4 млн рублей», — говорится в сообщении. Отмечается, что эта мера будет способствовать расширению использования электротранспорта в такси и каршеринге.
Кроме того, в отношении перевозчиков, покупающих автомобили с двигателем внутреннего сгорания, установлено ограничение Евро-4 (ранее допускалось приобретение автомобилей такси экологического класса Евро-3).
Это уже не первая льгота, которая касается легкового электротранспорта в столице. В ноябре 2019 г. мэрия Москвы отменила транспортный налог для владельцев электромобилей. Льгота будет действовать пять лет — до конца декабря 2024 г.