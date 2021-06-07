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Тиньков ответил на слова Евтушенкова о возможной сделке по покупке «Тинькофф Банка»

Ведомости

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков ответил на слова основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова о том, что он рассматривал возможность покупки «Тинькофф Банка». Он предположил, что о вероятной сделке Евтушенков мог по недоразумению поговорить с голосовым помощником банка, роботом Олегом.

«Я неоднократно говорил, что никаких переговоров с Евтушенковым я не вел, мы по сути и не знакомы с ним», — написал он на своей странице в Facebook. «Исходя из наших капитализаций, нам бы наверное стоило еще раз обсудить покупку МТС, но наша команда считает, что телеком – это прошлое, а финтех – это будущее», — добавил Тиньков. Он также подчеркнул, что компания не продается, и «надоели эти "покупатели"». 

Ранее в интервью РБК Евтушенков заявил, что в прошлом году «Система» интересовалась покупкой «Тинькофф банка». «Да, я действительно интересовался этим. Но я не стал это делать, потому что <...> объединить две разные культуры — нашу и "Тинькофф" — сложно, и мы могли бы потерять по пути достаточное количество тех преференций, которые есть у каждой из этих компаний», — заявил Евтушенков. Он также сообщил, что перспектива пугала и Тинькова. «Мы же не первый подход делаем [к покупке Тинькофф Банка]. На каком-то этапе и он, и мы решили от этого воздержаться, хотя человеческие отношения [c Тиньковым] абсолютно нормальные», — утверждал в интервью изданию Евтушенков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных