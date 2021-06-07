Тиньков ответил на слова Евтушенкова о возможной сделке по покупке «Тинькофф Банка»

Ранее в интервью РБК Евтушенков заявил, что в прошлом году «Система» интересовалась покупкой «Тинькофф банка». «Да, я действительно интересовался этим. Но я не стал это делать, потому что <...> объединить две разные культуры — нашу и "Тинькофф" — сложно, и мы могли бы потерять по пути достаточное количество тех преференций, которые есть у каждой из этих компаний», — заявил Евтушенков. Он также сообщил, что перспектива пугала и Тинькова. «Мы же не первый подход делаем [к покупке Тинькофф Банка]. На каком-то этапе и он, и мы решили от этого воздержаться, хотя человеческие отношения [c Тиньковым] абсолютно нормальные», — утверждал в интервью изданию Евтушенков.