Власти Москвы потребовали от агрегаторов такси отключить водителей с иностранным правами
Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) потребовала от работающих в городе агрегаторов такси перестать подключать водителей с иностранными правами и без опыта вождения. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
«МАДИ потребовала от агрегаторов такси прекратить подключать к сервису водителей с иностранными водительскими правами и без опыта вождения. Перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, а агрегаторам направлены письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушения», — говорится в сообщении. В МАДИ пригрозили обратиться в прокуратуру, если нарушения не будут устранены.
Обосновывая эти требования, в МАДИ пояснили, что за этот год на дорогах Москвы выявили больше 1,7 тыс. случаев, когда водители-иностранцы с опытом вождения меньше 3 лет получали заказы от крупных сервисов. «Это является нарушением действующего законодательства. Также это может быть небезопасно для пассажиров, так как за рулем автомобиля такси должен быть профессионал с соответствующим опытом», — пояснили в МАДИ.
Там напомнили, что сейчас работать в такси можно только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения. «Допускается также работать с правами тех стран, где русский язык используется в качестве официального (такой страной является также Белоруссия. — прим.ред.). Кроме того, у водителя должен быть стаж вождения не менее 3 лет», — отметили в сообщении.
На момент публикации новости крупнейшие агрегаторы такси, работающие в Москве, не комментировали это требование.