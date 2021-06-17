Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Бизнес

Власти Москвы потребовали от агрегаторов такси отключить водителей с иностранным правами

Ведомости

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) потребовала от работающих в городе агрегаторов такси перестать подключать водителей с иностранными правами и без опыта вождения. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

«МАДИ потребовала от агрегаторов такси прекратить подключать к сервису водителей с иностранными водительскими правами и без опыта вождения. Перевозчикам-нарушителям были выписаны штрафы, а агрегаторам направлены письма с требованием устранить причины и условия, которые вызвали нарушения», — говорится в сообщении. В МАДИ пригрозили обратиться в прокуратуру, если нарушения не будут устранены.

Обосновывая эти требования, в МАДИ пояснили, что за этот год на дорогах Москвы выявили больше 1,7 тыс. случаев, когда водители-иностранцы с опытом вождения меньше 3 лет получали заказы от крупных сервисов. «Это является нарушением действующего законодательства. Также это может быть небезопасно для пассажиров, так как за рулем автомобиля такси должен быть профессионал с соответствующим опытом», — пояснили в МАДИ.

Там напомнили, что сейчас работать в такси можно только при наличии российского или киргизского водительского удостоверения. «Допускается также работать с правами тех стран, где русский язык используется в качестве официального (такой страной является также Белоруссия. — прим.ред.). Кроме того, у водителя должен быть стаж вождения не менее 3 лет», — отметили в сообщении.

На момент публикации новости крупнейшие агрегаторы такси, работающие в Москве, не комментировали это требование.

Ранее по теме: Правительство просят ужесточить правила работы в такси для иностранцев

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных