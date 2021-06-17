Власти Москвы потребовали от агрегаторов такси отключить водителей с иностранным правами

Обосновывая эти требования, в МАДИ пояснили, что за этот год на дорогах Москвы выявили больше 1,7 тыс. случаев, когда водители-иностранцы с опытом вождения меньше 3 лет получали заказы от крупных сервисов. «Это является нарушением действующего законодательства. Также это может быть небезопасно для пассажиров, так как за рулем автомобиля такси должен быть профессионал с соответствующим опытом», — пояснили в МАДИ.